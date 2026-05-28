健康網》高溫難熬 預防熱傷害很簡單

不論是否為戶外工作者，預防熱傷害皆很重要；示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕戶外炎熱，讓你感到如在蒸氣室中，對吧？環境部發表「抗高溫涼適地圖cool map」提醒被高溫侵襲的大眾，可就近找到適合的地方消暑。

環境部表示，「抗高溫涼適地圖cool map」共有「室內涼爽點」，可找到離自己最近，且具備休憩座位、飲水、廁所與無障礙空間的地點；另有「戶外遮蔭與降溫設施」可找到設置遮陽棚與噴霧降溫等設施，提升戶外空間舒適度；最後「飲水處」方便民眾隨時補充水分。

請繼續往下閱讀...

衛福部國健署表示，為避免熱傷害，切記掌握三要訣：「保持涼爽、補充水分、提高警覺」

保持涼爽

●穿著輕便、淺色、寬鬆、透氣及抗UV的衣服。

●室內窗戶加裝遮光窗簾，避免陽光的直接照射，並關掉非必要的燈和電器設備，以避免產生更多的熱。

●盡可能待在室內涼爽、通風或有空調的地方。

●不論時間長短，絕不可將幼童單獨留在車內。

●雇主需加強通風設施或採用空氣調節器，以隔離工作場所的高溫設施及提供散熱裝置，減少熱能散發到工作間。

補充水分

國健署表示，不論活動程度如何，都應該隨時補充水分，不可等到口渴才補充水分，建議成人每天飲用6-8杯水（240ml）的白開水，分次小口慢慢喝，並隨著活動強度、身體狀況、氣候環境等而適度調整，但患有疾病或經醫囑限制水量者，應遵循醫師的建議，並詢問醫師天氣酷熱時，應喝多少量的白開水較為適宜。

每日攝取適量蔬果，因蔬果含有較多水分、豐富的維生素、礦物質及膳食纖維，可促進身體健康。避免補充含酒精及大量糖分的飲料，以免身體流失更多水分。

提高警覺

國健署表示，戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，應隨時留意自己及身邊同事的身體狀況，適當休息並補充水分。

嬰幼童及長者應避免於上午10點至下午2點或天氣炎熱的時間外出，如果必須外出，建議行走於陰涼處，並塗抹防曬霜、戴寬邊帽以及太陽眼鏡。另外，為預防員工熱傷害，雇主應提供適宜的工作環境、相關防護措施，並宣導預防熱傷害以及重新調整分配工作，避免勞工每日在高溫場所工作時間超過六小時或依勞工身體狀況安排適度休息。此外，雇主應安排相關課程，使員工認識熱傷害的症狀，以強化預防熱傷害的發生。

國健署提醒，如出現以下熱傷害的警訊，例如：體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者還會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（例如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、可提供添加少許鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫，多一分警覺，少一分傷害。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法