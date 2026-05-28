健康網》小心陽光殺手！ 醫揭皮膚癌的3大類型與早期預警

臺大醫院皮膚部醫師沈宜萱表示，預防皮膚癌最基本卻最有效的方法就是防曬；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕據統計，每年有超過4千人確診皮膚癌。多數人卻沒有意識到，長期日曬不只會讓皮膚變黑，甚至可能造成細胞變異引發癌症。臺大醫院皮膚部醫師沈宜萱指出，導致皮膚癌的成因包含了紫外線曝曬、服用免疫抑制劑、皮膚長期壓迫或慢性傷口、含砷的飲用水，與有皮膚癌家族史等，預防皮膚癌最好養成防曬習慣，並透過早期發現、早期治療，守護皮膚健康。

沈宜萱在癌症希望基金會網站上表示，紫外線是導致皮膚癌最主要的風險因素之一。當皮膚長期曝曬在陽光下，紫外線會穿透表皮，破壞皮膚細胞的DNA結構。這種傷害並非一次就發生，而是長年累積下來，慢慢讓細胞出現異常變化，進而癌化。這種長期累積的傷害，往往在幾十年後才看得見後果。其他高風險族群也包含長期使用免疫抑制劑的病人（如器官移植患者）、有家族史的人。

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皮膚癌3大類型

沈宜萱歸納皮膚癌3種類型，提供民眾參考：

1.基底細胞癌

最常見的皮膚癌，它通常出現在臉部、鼻子或眼周等日曬處，外觀呈藍黑色，有珍珠光澤的邊緣，看起來像是長痣，但會逐漸變大，甚至潰瘍。因為它惡性度低，只要及早手術切除，多數病人都可以完全康復。

2.鱗狀細胞癌

多見於頭頸部、手臂等區域。它的表面可能偏紅、粗糙，甚至結痂或脫屑，看起來像是濕疹，但用藥卻一直沒好。很多病人就是因為把它當成皮膚炎處理，導致病情惡化。

3.黑色素瘤

最需要警覺的是黑色素瘤，雖然發生率低，卻是惡性度最高、轉移速度最快的一種皮膚癌。在亞洲人身上，它多發生在腳底、手掌或指甲底下，初期可能只是一塊深色斑塊，但很快就會變大、隆起，甚至出血或潰瘍。台灣每年約有200多位黑色素瘤新病人，但其中超過一半的人會因此過世，可見其致命性之高。

沈宜萱表示，皮膚癌初期往往沒有明顯症狀，不會痛、不會癢，但只要仔細觀察外觀變化，就能及早發現異常。民眾不妨從一個簡單的記憶方式：「ABCDE原則」，幫助辨識疑似病灶：

●A（Asymmetry 不對稱）：兩邊形狀不一樣，看起來歪歪斜斜。

●B（Border 邊緣）：邊緣模糊、呈鋸齒狀，與正常皮膚界線不清楚。

●C（Color 顏色）：一塊皮膚出現兩種以上顏色，如黑、紅、棕混合。

●D（Diameter 直徑）：直徑超過6公分大小，就應該提高警覺。

●E（Evolving 變化）：短期內快速變大、隆起、破皮或流血。

若身上的痣或斑點符合上述任一情況，尤其是在過去幾週、幾個月內有變化，請盡速就醫檢查。

沈宜萱強調，預防皮膚癌最基本卻最有效的方法就是防曬。從生活習慣做起，盡量避開上午10點到下午2點的高紫外線時段；外出時穿長袖、戴帽子、撐傘遮陽；選擇SPF30以上、PA+++的防曬產品，並記得每2小時補擦一次，即使陰天也不能忽略。尤其，紫外線穿透力強，即使待在室內靠窗，也可能仍有過度曝露風險。

沈宜萱還提醒，如果民眾發現自己或家人皮膚上出現長期不癒的傷口、不明的黑點、或痣快速變大，請不要拖延，及早就醫檢查，才是面對皮膚癌最穩妥的方法。

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