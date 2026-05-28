低劑量電腦斷層不只抓肺癌 台中榮總AI揪出心血管風險

中榮的「榮智冠狀動脈影像輔助判讀系統」，讓民眾在接受肺癌篩檢，同步檢測冠狀動脈健康。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕低劑量電腦斷層（LDCT）除應用於肺癌篩檢，醫師也能從影像檢視出粥狀動脈鈣化，過去要逐一判讀評分，台中榮總研發出AI冠狀動脈影像輔助判讀系統，透過AI演算法與影像分析技術，建立「一次檢查、雙重風險評估」的智慧健檢新模式，讓民眾在接受肺癌篩檢同時，也能同步掌握心血管健康風險。

69歲蕭先生有30多年吸菸史，今年1月因咳嗽、胸悶至胸腔內科主任傅彬貴門診，安排在2月接受國健署補助的LDCT肺癌篩檢後，呼吸循環放射科主任劉明承檢視LDCT，確認有冠狀動脈鈣化風險，和「榮智」AI系統分析結果相同，隨即轉介至心臟內科主任李文領進一步評估，並安排心導管檢查，及早介入治療，成功防堵後續更嚴重的心血管風險。

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傅彬貴與劉明承（左）醫師表示，蕭先生接受低劑量電腦斷層檢查，經醫師和榮智冠狀動脈影像輔助判讀系統，看到冠狀動脈有鈣化，轉介心臟內科追蹤治療。（記者蔡淑媛攝）

腰先生（右2）長期抽菸，透過榮智冠狀動脈影像輔助判讀系統，發現冠狀動脈鈣化程度偏高，提早接受心肺整合照護與治療。（記者蔡淑媛攝）

另一名65歲腰先生長期吸菸與慢性咳嗽，接受LDCT檢查後，分別由醫師和「榮智」AI系統兩者判讀，發現冠狀動脈鈣化程度偏高，提早接受心肺整合照護與治療。

台中榮總由影像醫學部主任陳文賢，及劉明承領軍結合倍智醫電AI演算法與影像分析技術，費時2年共同完成「榮智冠狀動脈影像輔助判讀系統」，透過人工智慧技術自動分析LDCT影像，能快速且高效率判讀，AI可於數10秒至2分鐘內完成冠狀動脈鈣化自動分析與風險分級，大幅提升臨床效率與判讀一致性。

這也解決過去醫師從LDCT影像評估冠狀動脈鈣化耗時問題，得逐張檢視影像、手動圈選鈣化區域並進行評分，單一病例分析耗時至少10至20分鐘，難以大規模應用於健檢與臨床篩檢流程。

劉明承表示，這套動脈影像輔助判讀系統也實現「心肺雙重篩檢」，將原本僅用於肺癌篩檢的LDCT，進一步升級為同時評估肺癌與心血管風險的智慧篩檢工具；最後可降低輻射暴露，相較於傳統心臟電腦斷層檢查，利用既有LDCT影像進行分析，能有效減少病人額外接受其他檢查的輻射劑量。

劉明承醫師說明，榮智冠狀動脈影像輔助判讀系統以AI技術自動分析低劑量電腦斷層影像，判讀心臟冠狀動脈鈣化風險。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總醫學研究部謝育整主任也說，這套系統不僅是臨床與產業共同開發智慧醫療的成果，更導入醫院臨床試驗專案管理模式，由技術轉移中心協助整合臨床需求、法規驗證、醫材品質管理系統（QMS）、臨床試驗與產品取證流程。

中榮院長傅雲慶院長表示，「榮智」系統的成功，展現中榮在智慧醫療與產學合作上的研發能量，代表台灣智慧醫療正逐步朝向臨床落地與國際市場邁進，中榮將持續透過技轉平台與臨床試驗專案管理機制，深化AI智慧醫材研發與國際布局，推動台灣智慧醫療走向全球。

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