特需牙醫養成困境3-1》高齡＋慢病雙重壓力 特需牙醫需求大爆發

近年來特需牙科訓練多有懸缺，建議未來可以鼓勵學生往「雙專」方向規劃，在具備其他專科資格的同時，也接受特需牙科訓練。（資料照）

〔記者林志怡、羅碧／台北報導〕台灣邁入超高齡化社會，高齡、系統性疾病等特殊需求者的牙科治療需求攀升，但特需牙科醫師擔憂，近年來特需牙科訓練多有懸缺，希望政府多重視學界意見，也建議未來可以鼓勵學生往「雙專」方向規劃，在具備其他專科資格的同時，也接受特需牙科訓練。

特殊需求者牙科醫療服務示範中心主任陳信銘解釋，特需牙科分為5大領域，包括民眾通常較直觀可聯想到的身心障礙者牙科、醫院牙科（癌症、高血壓等系統性疾病、孕婦等），以及老人牙科、長期照護者牙科與早期療育牙科，且現行台灣特殊需求者牙科的涵蓋範圍較國外更健全、範圍更廣。

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近5年牙特計劃服務人次

陳信銘說，牙科治療大多著眼於患者的疾病本身與治療技術、器械操作，特需牙科同時還要投注非常多的心力在「行為誘導」與患者協助方面，但對學生來說相對抽象、成就感有限，且近年來大家可能更偏好風險低、收入高的科別，前年只有台大醫院有訓練新進特需牙科專科醫師，其他醫院訓練缺額懸缺。

然而，隨著台灣進入超高齡化社會，陳信銘強調，患者同時有高齡、系統性疾病的情況也會更加普遍，特需牙醫的需求一定會再增加，近年來特需牙科也投入咀嚼吞嚥等治療技術、設備的研發，並逐步設計相關課程，希望能吸引更多年輕人才加入，目前也在健康台灣深耕計畫中爭取到特需牙科工作計畫。

陳信銘提到，政府政策規劃大多以全聯會意見為主，而全聯會組成與一般醫院的架構不同，多以開業醫師為主，開業醫師的想法與目標、對國家醫療政策發展的期待，與醫院醫師多少存在差異，因此在整體發展上，希望政府也多聽取學界意見與規劃。

林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲則認為，願意加入特需牙科的學生可能本身就做好了收入相對有限的準備，但以現在的環境來說，讓學生受訓卻只拿特需專科資格「有困難」，應設法讓學生有兩個以上專長，鼓勵學生往雙專方向發展，比如她自己就同時具有口腔病理、兒童牙科、特殊需求者牙科等專科資格。

蔣孟玲也說，希望台灣能給予願意投入特需者服務的牙醫更多的鼓勵措施與更好的服務環境，予以相應的重視，否則即使學生在特需牙科受訓，未來也不見得繼續留在特需領域提供服務。

衛福部口腔健康司長張雍敏說，目前全台約有633名特需專科醫師提供服務，2023年尚無人參與訓練，2024年有4人，與2025年有6人投入，顯示近年已有年輕醫師逐步加入此領域，特殊需求牙科在台灣仍屬發展中的領域，專科制度也是近幾年才建立，政策將持續採取「穩紮穩打」方式推動。

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