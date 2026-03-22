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看牙好難4-2》全台到宅牙醫不到170人 預算衝上9.5億仍難解

2026/03/22 20:17

健保署今年度「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，總經費由8.5億元提高至9.5億元，不過牙醫師直言，問題不只是錢，還包括病人來源不穩、配套不足等隱形成本，導致人力仍難投入。（資料照）

健保署今年度「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，總經費由8.5億元提高至9.5億元，不過牙醫師直言，問題不只是錢，還包括病人來源不穩、配套不足等隱形成本，導致人力仍難投入。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕特殊需求者看牙不易，只有當醫療「走進家裡」，距離才有機會被拉近。健保署今年度「牙醫門診總額特殊醫療服務計畫」，總經費由8.5億元提高至9.5億元，並同步調升居家牙醫給付、放寬服務次數與對象，不過牙醫師直言，問題不只是錢，還包括病人來源不穩、配套不足等隱形成本，導致人力仍難投入。

特殊需求者牙科服務對象包括身心障礙者、系統性疾病患者、高齡者、長照個案與早期療育孩童等，其中部分特需者因身心條件受限，很難外出就醫。健保署醫管組組長黃珮珊表示，為提升服務可近性，今年調升居家牙醫服務給付，將原本約3800至5700元，提高至4500至6800元，偏鄉地區最高可達8000元以上，並放寬服務頻率與收案條件，包括新增80歲以上長者納入服務對象。

健保署統計，居家牙醫服務院所從2021年的65家增至2025年的107家，不過投入的醫師只從約136人增加到165人，成長幅度有限，面對超高齡社會，恐怕還是不夠用。

中華民國牙醫師公會全聯會總額特殊計畫召集人簡志成指出，全台約1.6萬名牙醫師，實際投入身障牙科的僅約1成，其中真正從事居家服務者不到170人，「這樣的人力不可能支撐整體需求」。

簡志成說，調高給付確實有幫助，但到宅服務與診所看診差異極大。診所可同時看診多名病人，但到宅服務需花費大量交通時間，且設備受限，多半只能進行洗牙、塗氟等基礎處置，複雜治療仍須轉診。

近5年牙特計畫統計

近5年牙特計畫統計

「更大的壓力其實來自隱形成本。」簡志成指出，在都會區找停車位困難，還可能被開罰，有些醫師甚至得自費搭計程車，一趟動輒上千元，若向家屬收費，弱勢家庭又難以負擔，此外，碰上沒有電梯的老舊公寓，還得自己搬設備上下樓，這些成本都不在健保給付範圍內。

他也提到，個案來源不穩同樣是問題，目前醫師多仰賴長照據點或居家護理師轉介，「常常不知道病人在哪裡」，若能建立類似長照的單一窗口，整合個案與資源，才能降低投入門檻，否則如果連病人來源都不穩定，就算一個案給1萬元，醫師也未必願意做。他強調，提高給付只是其中一環，若相關配套不到位，醫師仍會選擇留在診所，等病人上門。

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