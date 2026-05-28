2週5次! 磁振刀縮短攝護腺癌療程

▲楊仁富醫師說明，磁振刀結合高解析MRI與放射治療技術，可在治療過程中，即時掌握器官位置變化，依當下情況調整照射範圍，即時修正放療規劃。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

77歲的徐先生健檢時發現攝護腺特異抗原（PSA）數值異常，進一步檢查確診局部性攝護腺癌。由於擔心手術後可能影響排尿功能，也不希望長時間往返醫院接受放射治療，經醫師評估後接受高階磁振刀治療，約2週完成5次療程，追蹤顯示腫瘤控制穩定，PSA數值逐步下降，生活與社交活動維持良好。

結合立體定位 可減少照射劑量

三軍總醫院放射腫瘤部主治醫師楊仁富表示，近年攝護腺癌放療已朝向「短療程、高精準」發展。過去患者接受放射治療，多需歷時7至9週、近40次療程，但隨著放療技術進步，部分符合條件的局部性攝護腺癌患者，可透過高階磁振刀結合立體定位放射治療（SBRT），將療程縮短至約5次完成。

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他指出，健保署已自今年4月1日起，將立體定位放射治療納入攝護腺癌部分適應症給付範圍，適用對象為低度及中度復發風險、且尚未出現淋巴轉移或遠端轉移的局部性攝護腺癌患者，讓更多患者有機會接受較短療程治療。

楊仁富說明，攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一，早期往往症狀不明顯，不少患者是在健康檢查或發現PSA異常後才確診；部分患者則可能出現頻尿、夜尿、排尿困難等情況。現行局部性攝護腺癌治療方式包括手術、荷爾蒙治療及放射治療，其中放療因可保留器官、控制效果穩定，已成重要選項。

傳統放療多依賴電腦斷層（CT）定位規劃，但攝護腺位於骨盆深處，容易受到膀胱充盈、腸胃氣體及生理變化影響位置，因此臨床常需預留較大安全範圍，避免腫瘤漏照，也可能增加正常組織受輻射影響風險。

俗稱「磁振刀」的1.5T高階MR-Linac（磁振造影導引直線加速器）在治療期間，可透過即時MRI影像掌握器官位置變化，並即時調整照射範圍，將放射劑量集中於腫瘤區域，同時盡量降低膀胱及直腸受到照射的劑量。

楊仁富表示，徐先生完成治療後，僅出現輕微疲倦，未有明顯腸胃不適或嚴重副作用。

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