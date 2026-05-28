自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

2週5次! 磁振刀縮短攝護腺癌療程

2026/05/28 05:30

▲楊仁富醫師說明，磁振刀結合高解析MRI與放射治療技術，可在治療過程中，即時掌握器官位置變化，依當下情況調整照射範圍，即時修正放療規劃。（記者羅碧攝）

▲楊仁富醫師說明，磁振刀結合高解析MRI與放射治療技術，可在治療過程中，即時掌握器官位置變化，依當下情況調整照射範圍，即時修正放療規劃。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

77歲的徐先生健檢時發現攝護腺特異抗原（PSA）數值異常，進一步檢查確診局部性攝護腺癌。由於擔心手術後可能影響排尿功能，也不希望長時間往返醫院接受放射治療，經醫師評估後接受高階磁振刀治療，約2週完成5次療程，追蹤顯示腫瘤控制穩定，PSA數值逐步下降，生活與社交活動維持良好。

結合立體定位 可減少照射劑量

三軍總醫院放射腫瘤部主治醫師楊仁富表示，近年攝護腺癌放療已朝向「短療程、高精準」發展。過去患者接受放射治療，多需歷時7至9週、近40次療程，但隨著放療技術進步，部分符合條件的局部性攝護腺癌患者，可透過高階磁振刀結合立體定位放射治療（SBRT），將療程縮短至約5次完成。

他指出，健保署已自今年4月1日起，將立體定位放射治療納入攝護腺癌部分適應症給付範圍，適用對象為低度及中度復發風險、且尚未出現淋巴轉移或遠端轉移的局部性攝護腺癌患者，讓更多患者有機會接受較短療程治療。

楊仁富說明，攝護腺癌為台灣男性常見癌症之一，早期往往症狀不明顯，不少患者是在健康檢查或發現PSA異常後才確診；部分患者則可能出現頻尿、夜尿、排尿困難等情況。現行局部性攝護腺癌治療方式包括手術、荷爾蒙治療及放射治療，其中放療因可保留器官、控制效果穩定，已成重要選項。

傳統放療多依賴電腦斷層（CT）定位規劃，但攝護腺位於骨盆深處，容易受到膀胱充盈、腸胃氣體及生理變化影響位置，因此臨床常需預留較大安全範圍，避免腫瘤漏照，也可能增加正常組織受輻射影響風險。

俗稱「磁振刀」的1.5T高階MR-Linac（磁振造影導引直線加速器）在治療期間，可透過即時MRI影像掌握器官位置變化，並即時調整照射範圍，將放射劑量集中於腫瘤區域，同時盡量降低膀胱及直腸受到照射的劑量。

楊仁富表示，徐先生完成治療後，僅出現輕微疲倦，未有明顯腸胃不適或嚴重副作用。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中