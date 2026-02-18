金馬新春閱讀趣》忘記吃藥怎麼補？ 藥師教戰「週期切半」原則

藥師洪正憲在他的新書《藥師沒告訴你的50件事》分享，別以為吃藥忘了吃只是小事，可能影響各療效，甚至造成副作用；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕正值年節期間，不少人忘了吃藥，這個場景也並非過年才會出現，平時也常出現，藥師洪正憲表示，很多人以為吃藥忘了吃只是小事，隨便補一補就好，殊不知這些看似簡單的決定，可能影響各療效，甚至造成副作用。

洪正憲在新書《藥師沒告訴你的50件事》發文指出，忘記吃藥是再常見不過的情況，人都有忙碌、分心或日常被打亂的時候，但關鍵在於忘了吃藥，該怎麼補救？不同藥物的處理方式也不同，千萬不能一概而論。

洪正憲指出，藥物在體內都有特定的藥效曲線。當正常按時吃藥，藥物濃度能維持在有效範圍內；一旦漏服，藥物濃度可能下降到不足以發揮效果，導致治療失敗。另一方面，如果補吃方法不正確，反而可能讓藥物濃度突然飆高，增加副作用的風險。

他表示，大部分的藥物忘記吃，可依據「吃藥週期切半」的原則，若是1天吃1次（每24小時服用），那麼一半的週期就是12小時。只要發現忘記時，距離下次服藥超過12小時，就可以立即補吃；但若已少於12小時且與下次吃藥的時間接近，建議就跳過，依照原來吃藥時間吃。

同樣的原則，1天吃兩次或者是3次的藥物，只要把「週期切一半」，也就是每隔12小時吃一次，以6小時為基礎；一天只吃3次，一半週期是4小時。

不過也是有例外的，像是退燒藥物acetaminophen每4-6小時、ibuprofen每6-8小時服用，若過了一段時間才想起，此時已退燒且症狀不明顯，就不需要補吃了。還有安眠藥，前晚忘了吃，隔一天就不需要再補吃。

新書可上各通路購買實體書或電子書。（畢方文化提供）

洪正憲提醒，「事前避孕藥」必須規律服藥，不然體內荷爾蒙濃度不足，恐達不到避孕效果。若忘記未超過12小時，應在想起時立即補服1錠，之後再照原本服藥時間服用；但若已超過12小時，仍應立刻補服，也就是1天可能會使用2錠；若已經連續超過3天未服藥，則建議盡快諮詢醫師或藥師。

洪正憲提供方法，能有效幫助降低忘記服藥機率：

●固定時間：每天挑一個最不容易被打斷的時間服藥。

●搭配日常動作：把吃藥和已經養成習慣綁在一起，能幫助大腦建立「條件反射」。

●使用提醒工具：科技也是好幫手，傳統的分格藥盒能幫助記錄每天有沒有吃藥，也可以下載APP或設鬧鐘提醒。

●家人協助：對於年長者或失智患者，自我提醒效果有限，家屬可以協助分裝藥物、定時提醒，甚至在必要時協助監督服藥。許多藥局也提供「藥袋分裝服務」，把每天的藥物整理好，減少混淆。

●簡化用藥：有些病人每天要服用好幾種藥，很容易因為數量太多而忘記。這時可以和醫師討論，是否能改用「合併製劑」（如一顆藥裡同時包含兩種降壓成分），甚至部分品項也有長效口服藥或長效針劑可以選擇。

洪正憲建議，家人陪同長輩定期進行藥物整合，確認處方是否合理，並善用分藥盒、提醒工具，避免忘記或重複服藥。《藥師沒告訴你的50件事》新書可上各通路購買實體書或電子書。（以上節錄《藥師沒告訴你的50件事》一書）

