自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

健康網》男大生連打電動4天未眠 動脈瘤破裂命危 拔管前母淚崩呼喚

2026/03/01 21:36

一名男大生連4天不眠不休打電動，動脈瘤破裂，慘叫一聲再未醒過，母忍痛放棄治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

一名男大生連4天不眠不休打電動，動脈瘤破裂，慘叫一聲再未醒過，母忍痛放棄治療；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名男大生在寒假期間不眠不休地玩線上遊戲，整整4天3夜沒睡，結果半夜上廁所的時候，大叫一聲「啊」就被送進ICU，經檢查為腦動脈瘤破裂，出血量太大，術後一直未醒，媽媽忍痛放棄治療，但在拔管前，媽媽還是不斷啜泣、喊著孩子名字，令人心碎的告別。

護理師林婷在臉書專頁「ICU護理師林婷」分享一個案例，而媽媽在病床前拚命呼喚兒子的場景，她一直難以忘懷。這名男大生到院進行手術，命雖保住了，但必須靠著升壓劑及呼吸器來維持，其實若移走維生器材，也會立刻沒有生命跡象。

根據台北榮總衛教資料指出，腦動脈瘤是腦部血管疾病裡常見的一種，多好發在4、50歲以上成人，常與抽煙、喝酒、作息不正常、壓力、血壓不規則控制有關。少數疾病如紅斑性狼瘡等自體免疫疾病或多囊性腎病也伴隨較高發生機率。

而這名男大生才20出頭，可能與過度勞累、熬夜、長期吸菸、酗酒及精神壓力過大等生活習慣有關，即便他沒有三高慢性病，但長期作息不佳，可能使得他的腦血管脆弱。

北榮神經外科醫師許秉權指出，一旦動脈瘤產生出血其致死率及致殘率卻非常高，可以說幾乎是所有腦溢血疾病裡最嚴重的一種。動脈瘤一旦破裂出血，約有3分之1的病患到院前或到院後立即死亡；約3分之1呈重度昏迷及嚴重失能狀況，最後還是有可能死亡；只有3分之1的患者能維持相對穩定清醒，可以立即接受治療。

林婷也在粉專分享，維持規律作息、均衡飲食、適度運動、控制體重、保持心情穩定及定期健康檢查，皆為預防腦出血的重要方式，尤其有腦血管疾病家族史者更應及早注意相關健康管理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中