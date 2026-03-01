自由電子報
健康 > 杏林動態

彰基130週年500人單騎130公里 串聯彰投雲8分院

2026/03/01 14:47

彰基舉辦「永續騎跡130」自行車活動，總院長陳穆寬（中）帶領同仁熱血出發。（彰基提供）

彰基舉辦「永續騎跡130」自行車活動，總院長陳穆寬（中）帶領同仁熱血出發。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化基督教醫院今年迎來130週年，院方今天（1日）舉辦「永續騎跡130，愛與健康同行」自行車巡禮活動，由彰基董事長兵政隆與總院長陳穆寬共同鳴槍，帶領500位員工及眷屬騎行，此次活動規劃30K與130K兩組路線，其中130K挑戰組象徵130週年，由彰化市總院出發，串聯體系8個分院，以低碳行動象徵130年醫療傳承與守護鄉親的承諾。

今天的單騎活動，130K挑戰組象徵130週年，由總院出發，串聯體系分院，包括兒童醫院、員林基督教醫院、南投基督教醫院、雲林基督教醫院、二林基督教醫院、鹿港基督教醫院、鹿東基督教醫院及漢銘基督教醫院，沿途主管迎接同仁，溫馨畫面象徵體系一家親。

彰基總院長陳穆寬（左2）與130KM組首批抵達終點的鹿基郭浚熒副院長（左3）、漢基蔡培仁藥師（左4）合影留念，肯定同仁挑戰極限。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬（左2）與130KM組首批抵達終點的鹿基郭浚熒副院長（左3）、漢基蔡培仁藥師（左4）合影留念，肯定同仁挑戰極限。（彰基提供）

陳穆寬指出，此次活動是為了效法蘭大衛醫師騎單車看診的典範，看到這麼多同仁在寒冷天氣中依然參與，深受感動。130年對一所醫院而言，不只是時間的累積，更是一代代守護生命的承諾延續。「永續騎跡130」讓歷史不僅停留在回顧，而是化為向前的力量---用雙腳串聯體系，用汗水凝聚向心。

他說，130公里，不只是距離，更是傳承的象徵。未來，也將持續秉持「謙卑洗腳」的精神，以更精進的醫療專業與更溫暖的關懷，陪伴中部地區民眾邁向下一個百年。

彰基以實際行動回饋同仁，參與者雖繳交200元報名費，但報到即領等值職福券，並獲得紀念車衣、機能頭巾、運動背包（130公里挑戰組）與獎牌等物資，展現對員工的重視。

