自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》王必勝忘打流感疫苗中招 莊人祥暖酸：今年要乖乖打

2026/03/01 18:31

健康網》王必勝忘打流感疫苗中招 莊人祥暖酸：今年要乖乖打

前衛生福利部政務次長王必勝未打流感中鏢了，他直言身體超不舒服，還買了洗鼻器來舒緩不適。（取自王必勝臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕人緣向來極佳的前衛生福利部政務次長王必勝，在臉書揭露自己染上流感，也承認從去（2025）年至今忘了打流感疫苗，馬上迎來衛生福利部常務次長莊人祥留言：「鐵打的身體，也不堪3天的流感！今年起要乖乖打流感疫苗！」

王必勝很有自知自明，「遇到一鈞祥祥可能要被唸了。希望大家在流感盛行季節前一定要去打流感疫苗，不要跟自己身體過不去」。據了解，自去年開打流感疫苗，截至2月初，全台剩約13萬劑，打氣旺盛，花蓮、澎湖、連江、金門等剩餘不到500劑；新竹市、高雄、屏東、宜蘭等地則剩餘不到2000劑。

王必勝PO出洗鼻器，請教臉書大神教戰。（取自王必勝臉書）

王必勝PO出洗鼻器，請教臉書大神教戰。（取自王必勝臉書）

王必勝表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔。他的秘書推薦「洗鼻器」。他將它PO上臉書，即引來不少人熱心教戰，但還是有人來鬧場，「裡面的溶液應該要用58度的高粱」，王必勝秒回：「夭壽骨！」

根據衛福部衛教資料指出，鼻子微恙可藉由洗鼻過程加以改善，但是洗鼻器使用方式不對，恐引起鼻腔或其他身體不適症狀，所以食品藥物管理署建議使用洗鼻器應注意下列事項：

●洗鼻器的維護：為避免洗鼻器越洗越不乾淨，正確洗鼻應留意洗鼻器的安全維護、裝載容器之衛生及其使用之頻率等，維護重點在於保持清潔，切勿讓洗鼻器成為培養細菌的溫床。

●洗鼻液：洗鼻液應使用與身體等滲透壓、無刺激、乾淨無菌之生理食鹽水清潔。因為生理食鹽水的張力與身體內細胞之滲透壓相等，對細胞並無傷害，且鼻腔與皮膚之結構不同，鼻腔內無角質層可供保護，容易因滲透壓不對等導致鼻腔受到相當程度之刺激。另外美國FDA亦建議不要使用自來水作為鼻腔清洗液，因為自來水中含有微生物，可能導致鼻腔內細菌滋生。

●適溫與適度：因鼻腔內溫度較體溫低，故使用攝氏30-35度之食鹽水，也不建議因洗鼻之舒適感，而過度洗鼻，這樣可能造成鼻腔泡於鹽水中，導致呼吸道水分堆積亦非好事，醫師建議至多早晚或每晚清洗即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中