健康網》王必勝忘打流感疫苗中招 莊人祥暖酸：今年要乖乖打

前衛生福利部政務次長王必勝未打流感中鏢了，他直言身體超不舒服，還買了洗鼻器來舒緩不適。（取自王必勝臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕人緣向來極佳的前衛生福利部政務次長王必勝，在臉書揭露自己染上流感，也承認從去（2025）年至今忘了打流感疫苗，馬上迎來衛生福利部常務次長莊人祥留言：「鐵打的身體，也不堪3天的流感！今年起要乖乖打流感疫苗！」

王必勝很有自知自明，「遇到一鈞祥祥可能要被唸了。希望大家在流感盛行季節前一定要去打流感疫苗，不要跟自己身體過不去」。據了解，自去年開打流感疫苗，截至2月初，全台剩約13萬劑，打氣旺盛，花蓮、澎湖、連江、金門等剩餘不到500劑；新竹市、高雄、屏東、宜蘭等地則剩餘不到2000劑。

請繼續往下閱讀...

王必勝PO出洗鼻器，請教臉書大神教戰。（取自王必勝臉書）

王必勝表示，這幾天中了流感，症狀不輕而且持久，這些痛苦必須自己承擔。他的秘書推薦「洗鼻器」。他將它PO上臉書，即引來不少人熱心教戰，但還是有人來鬧場，「裡面的溶液應該要用58度的高粱」，王必勝秒回：「夭壽骨！」

根據衛福部衛教資料指出，鼻子微恙可藉由洗鼻過程加以改善，但是洗鼻器使用方式不對，恐引起鼻腔或其他身體不適症狀，所以食品藥物管理署建議使用洗鼻器應注意下列事項：

●洗鼻器的維護：為避免洗鼻器越洗越不乾淨，正確洗鼻應留意洗鼻器的安全維護、裝載容器之衛生及其使用之頻率等，維護重點在於保持清潔，切勿讓洗鼻器成為培養細菌的溫床。

●洗鼻液：洗鼻液應使用與身體等滲透壓、無刺激、乾淨無菌之生理食鹽水清潔。因為生理食鹽水的張力與身體內細胞之滲透壓相等，對細胞並無傷害，且鼻腔與皮膚之結構不同，鼻腔內無角質層可供保護，容易因滲透壓不對等導致鼻腔受到相當程度之刺激。另外美國FDA亦建議不要使用自來水作為鼻腔清洗液，因為自來水中含有微生物，可能導致鼻腔內細菌滋生。

●適溫與適度：因鼻腔內溫度較體溫低，故使用攝氏30-35度之食鹽水，也不建議因洗鼻之舒適感，而過度洗鼻，這樣可能造成鼻腔泡於鹽水中，導致呼吸道水分堆積亦非好事，醫師建議至多早晚或每晚清洗即可。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法