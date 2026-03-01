空勤總隊強化夜航量能 支援次離島夜間緊急醫療後送

空勤總隊執行澎湖縣七美機場緊急醫療後送（EMS）任務。（記者陸運鋒翻攝）

〔記者陸運鋒／新北報導〕近期台海離島委外民航公司救護航空器機況頻傳，導致空中緊急醫療後送多次產生空窗情形，為進一步守護次離島居民生命安全，內政部空勤總隊採行精進訓練措施，在完備飛行機組員訓練與任務裝備後，已具備執行離島無機場跑道設施之次離島夜間緊急醫療後送任務能力，未來將可於夜間即時投入救援，以補足次離島醫療後送空窗，緊急彌補醫療救護轉診不足情況。

空勤總隊今發布新聞稿指出，離島空中醫療後送主要針對金門、連江、澎湖、蘭嶼、綠島等地區的急重症患者，由衛生福利部「空中轉診審核中心」 24小時受理，經醫師評估在地無法治療且具迫切性後，啟動直升機或專機轉送本島。

空勤總隊表示，金門縣、連江縣及澎湖縣主要委外民用航空器承商駐地辦理，而蘭嶼、綠島地區由空勤總隊支援協助，另在金門縣、連江縣及澎湖縣民用航空器因機況問題無法執行空中醫療後送時，協調由空勤總隊協助支援。

經統計，自民國107年8月起迄115年1月止，空勤總隊統計執行空中醫療後送晝夜間飛行架次，金門縣（含烏坵）102架次、連江縣（含東引、東莒、西莒）60架次及澎湖（含七美、望安）143架次，合計305架次；蘭嶼、綠島合計454架次。

空勤總隊說，考量夜間連江縣（含東引、東莒、西莒）及澎湖（含七美、望安）等次離島地區，地理位置偏遠、醫療資源有限，已積極檢討現行空中救護轉診與緊急救護作業程序，於政府委外民用航空器辦理特檢、維修等不可抗力因素請假期間，將原先「夜間僅執行機場對機場」的病患後送，調整為「在夜間天候許可放行，飛行機組員配戴夜視鏡，於交通部民用航空局核定之直升機飛行場，執行次離島夜間緊急醫療轉診勤務」，以彌補其緊急醫療後送量能與提升自身飛航安全。

空勤總隊指出，訓練成效已反映於任務執行架次上，在把握次離島民眾緊急醫療後送轉診時效，同時也兼顧夜間執行地區目視安全性與穩定度，未來將持續依任務特性與勤務需求，滾動式精進訓練內容，為民眾生命安全提供最堅實的空中後盾。

