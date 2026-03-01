自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》1夜3次郎？夜尿非小事 醫解析身體發出警訊

2026/03/01 20:25

專家表示含，咖啡因的紅茶、綠茶與咖啡會抑制抗利尿激素分泌，增加尿量，睡前大量喝湯，也會使夜間排尿增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都有夜尿的困擾，晚上睡到一半起來上廁所，從1次、2次變成3次，長久以往造成睡眠中斷、白天精神不好。台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究指出，夜尿不只是膀胱太敏感，而是與晚餐的選擇、壓力訊號、心臟功能、生理時鐘出現變化的諸多警訊有關，值得民眾一一檢視。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，夜尿反映的是身體正在提醒的訊息，並不只是膀胱太敏感。他歸納夜尿的原因，同時提出相對的改善做法：

●晚餐與夜尿

含咖啡因的紅茶、綠茶、烏龍茶與咖啡會抑制抗利尿激素分泌，增加尿量；酒精同樣干擾此機制，且讓睡眠變淺。高鹽食物如滷味、火鍋、泡麵，會使白天水分滯留，夜間平躺後液體回流血管，增加腎臟負擔。睡前大量喝湯、吃水果，也會使夜間排尿增加。

建議：晚餐減鹽、睡前4小時避免咖啡因與酒精、把喝湯與吃水果的時間往前移。試著實行一週，有可能夜尿次數會下降。

●夜尿背後的壓力訊號

當交感神經長時間處在興奮狀態，身體像是在備戰，心跳加快、血壓上升、大腦保持清醒，睡眠自然變淺，只要一點點尿意就容易醒來。同時，夜間本來應該上升的抗利尿激素節律也可能被打亂，膀胱對尿意的敏感度提高，儲尿穩定度下降。很多人壓力大的那幾天夜尿特別明顯，睡前滑手機或情緒起伏大時更容易半夜起來。

建議：讓神經系統慢慢放鬆，例如，固定作息、睡前減少藍光、緩慢深呼吸幾分鐘，往往就能幫助夜尿減少。

●抗利尿激素失衡

身體有一套夜間省水系統。抗利尿激素在夜間會上升，幫助腎臟回收水分，讓尿量減少。這是身體設計好的節律。有些人夜間抗利尿激素分泌不足，或腎臟對它的反應變差，夜晚尿量自然增加。高齡者、糖尿病患者或腎功能下降者更常見。

建議：把水往前喝，白天水分充足，晚上慢慢減少。若長期夜尿，最好檢查腎功能與血鈉濃度，確認是否存在代謝或電解質異常。

●心臟的夜間訊號

當心臟負荷增加或有阻塞型睡眠呼吸中止症時，心房利鈉肽分泌增加，促進排尿。若伴隨打鼾、白天疲倦或腳踝水腫，應留意心臟與睡眠問題。

建議：傍晚抬腿15-20分鐘，或使用彈性襪，讓水分在白天排出。這些簡單調整，往往效果顯著。

●褪黑激素不足 

研究發現，夜尿患者夜間褪黑激素分泌偏低。現代人晚上長時間接觸藍光，抑制褪黑激素分泌，生理時鐘延後。睡眠變淺，夜間醒來的機會增加。

建議：睡前減少使用手機、維持固定入睡時間，有助改善。

●膀胱功能變化 

若夜尿頻繁但每次尿量少，可能與膀胱容量下降、膀胱過動症有關。男性常見良性攝護腺肥大，女性則常見骨盆底支持力下降。

建議：每天收縮骨盆底肌肉5-10秒，再放鬆，重複數次，持續數週後，膀胱控制力會改善。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

