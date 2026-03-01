連假就醫潮來襲？ 台大醫院急診待床人數破百

醫師提醒，病人返家後，如果沒做好出院準備，很容易在出院後3天至30天內就返回急診，並再度住院治療。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕農曆春節連假後，228連假緊接而來，但有就診需求的民眾不減，衛福部重度級急救責任醫院急診即時訊息顯示，今日午後台大醫院住院待床人數已經破百，且近幾個小時還在增加中，另林口長庚、高雄長庚、成大的等待住院人數也已超過50人。

衛福部重度級急救責任醫院急診即時訊息顯示，截至今日17時15分，台大醫院等待住院人數計112人、2人等待看診、1人等待加護病房；其他醫院等待住院人數方面，林口長庚86人、高雄長庚73人、成大64人。

醫師姜冠宇指出，醫學中心急診壅塞破百床，有很多民眾會疑惑，病人一再回診是否代表醫院沒治好，但事實上在高齡化時代下，「出院」不等於「結束」，病人回家後還有更多問題要解決，比如照顧人力不足、用藥混亂、營養或活動功能退化、跌倒風險、經濟與社會支持不足等。

姜冠宇說，如果病人返家後，沒能好好應對前述問題，很容易在出院後3天至30天內就返回急診，並再度住院治療，尤其2月的連假過後，很容易出現「連假期間出院」的病人潮，但連假期間醫院的跨團隊人力比較吃緊，這些病人的出院安全準備可能相對不完整，返回急診再住院的風險也更高一些。

因此，姜冠宇強調，病人家屬要有自知之明，如果患者有高齡、多病、反覆就醫、失能或獨居、藥多等風險因子，就屬於「加強銜接」個案，應該提高警覺、做好返家前的準備，並確認藥物清單，避免原本在吃的藥物、住院新加的藥物重複，該停掉的藥物又沒停掉等情況，並確認有無藥物交互作用問題。

姜冠宇也建議，患者返家前，也應先做好回診、檢驗、復健、居家或護理資源的安排，並清楚知道哪些症狀要立刻回來，以及飲食、活動，以及傷口、呼吸道、心衰、感染等自我管理要點，如果沒聽懂，一定要在出院前再向醫療人員確認一次，千萬避免「聽過但沒聽懂」。

此外，姜冠宇表示，醫護人員針對患者藥物怎麼吃、何時回診、出現哪些狀況要就醫等內容，可以在出院前請病人或照顧者復述一次，降低錯誤風險，並做好社工與長照連結，做好照顧資源交接的準備，不要讓照護因為出院就中斷，患者才能從「住院狀態」平穩銜接回「社區生活狀態」，避免急診再訪。

