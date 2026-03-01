健康網》PFAS恐加速男性老化 研究：「這年紀」影響甚劇

PFAS被稱為「永遠的化學物質」，從食品包裝，化妝品到家具都有。專家表示，PFAS長期累積可能加速男性表觀遺傳老化，保護之道在可行範圍內降低暴露；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一項發表在《Frontiers in Aging》期刊的最新研究指出，長期暴露於「永遠的化學物質」PFAS，可能加速男性表觀遺傳老化，尤其在50至65歲族群最明顯。女性受影響程度較小，但停經後男女累積差距會縮小。保護之道在可行範圍內降低暴露，選擇合格的飲用水，以及盡量減少接觸防油材質產品等，都是民眾可採取的措施。

食農專家韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」引述研究指出，PFAS因為其難以分解，可在環境中存在多年所以被稱為永遠的化學物質。根據美國國家科學、工程與醫學院的資料，約有98%的美國人血液中可檢測到PFAS。日本東京多摩區2023年的調查顯示，95%的參與者的PFAS血清濃度超過20 ng/mL。

男性體內PFAS的累積影響精子品質

韋恩說明，研究顯示在50至65歲男性族群中，PFAS 暴露與表觀遺傳老化加速之間的關聯最為明顯。過去研究指出，男性體內PFAS的累積可能與睪固酮下降、精子品質受損，以及睪丸癌與腎臟癌風險增加有關。另一方面，女性可能透過懷孕、哺乳與月經等生理過程，較男性更快排出部分PFAS。不過在停經後，男女之間PFAS累積量的差距會縮小。

自1950年代以來，PFAS被廣泛應用於消費產品中，例如，用於防沾黏、防油、防水及提升耐高溫特性。然而，這類化合物已被指出與多種健康問題相關，包括癌症、不孕、高膽固醇、荷爾蒙失調、肝功能損傷、肥胖及甲狀腺疾病等。

不過，研究團隊強調，不應因本次結果而產生恐慌。這項研究僅顯示相關性，並未證明因果關係。PFAS暴露情況在現代幾乎是無法避免的情形，在可行範圍內降低暴露仍屬合理做法，例如，使用經認證的濾水設備、選擇合格的飲用水，以及盡量減少接觸防油材質產品，等都是民眾可採取的措施。

研究團隊使用1999至 2000年間參與美國全國健康與營養調查（NHANES）的 326名高齡男女公開資料。研究人員分析當年採集的血液樣本，檢測其中11種 PFAS化合物的濃度，並測量作為表觀遺傳標記的DNA甲基化圖譜。隨後，將這些DNA數據輸入12種不同的「表觀遺傳時鐘」模型，以評估受試者血液等組織的老化程度，所謂「表觀遺傳老化」指的是生物學年齡指標的進展，不是單純的實際年齡。

