金馬新春閱讀趣》2萬名癌友數據曝光 名醫：胖，可能是治療6種癌新武器

〔健康頻道／綜合報導〕台北榮總遺傳優生科主任張家銘在出版的新書《讀懂身體的訊號》指出，「胖一點更能抗癌？」千萬別只認字眼，開始大吃大喝。很多人都認為，健康是從減肥開始，但當疾病來敲門時，身體多一點「分量」，可能就是撐下去的關鍵。

張家銘引用2025年3月發表於《癌症》（Cancer）期刊的一項研究指出，在接受免疫檢查點抑制劑治療的癌症病患中，體重達到肥胖標準的人（BMI≧30），整體存活率明顯比體重正常者更高。

張家銘解釋，這份資料不是來自個案，也不是小規模臨床試驗，而是來自美國64家醫療院所、近2萬名癌友，分析時間橫跨2012-2024年。它告訴大家一件事：胖，有時候可能是身體為了撐過治療而準備的武器。

這份研究的對象是癌症病患，而且是在接受免疫療法的情況下。張家銘指出，這群人體內長期的發炎狀態、免疫系統的特殊調節，反而可能讓治療藥物（像是PD-1抑制劑）效果更好。他也再次解釋，不是說胖就好，而是當身體處在生病或治療期，「有沒有足夠的體力和免疫力」才是關鍵。

不過調整體質不是進補、狂吃甜點，要從以下4點加強飲食：

●別害怕體重增加，若你知道那是身體為了打仗而儲備的「彈藥」。

●讓自己吃得夠營養，尤其是蛋白質的補充。

●定期動一動，維持肌肉量和體力。

●找營養師和醫師合作，制定屬於自己的治療和飲食計畫。

在肺癌、黑色素瘤、頭頸癌、胃腸道腫瘤、乳癌與泌尿生殖系統癌中，都看到肥胖病人在接受免疫抗癌藥物治療時，5年後的整體存活率比正常體重者整整高出10%以上。《讀懂身體的訊號》新書可上各通路購買實體書或電子書。（以上節錄《讀懂身體的訊號》一文）

