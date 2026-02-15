自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

金馬新春閱讀趣》肝癌風險降一半 名醫：關鍵在這類藥

2026/02/15 23:57

不少人擔心長期使用斯他汀類藥物，造成肝功能上升而出問題，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在出版的新書《讀懂身體的訊號》指點迷津；圖為情境照。（圖取自freepik）

不少人擔心長期使用斯他汀類藥物，造成肝功能上升而出問題，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在出版的新書《讀懂身體的訊號》指點迷津；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕 「為什麼吃了降膽固醇的藥，肝功能指數卻升高了？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘在出版的新書《讀懂身體的訊號》指出一般人迷思，長期使用斯他汀類藥物（Statins）不但沒有因為肝功能上升而出問題，反而罹患肝癌與肝功能失代償，像是黃疸、腹水之類的機率大幅下降。

張家銘引用2025年3月發表的一項追蹤長達10年的大型研究，調查超過1萬6千位年過40歲、患有慢性肝病的病人，這群人肝癌的10年發生率從8%降到3.8%，肝功能惡化率從19.5%降到10.6%。不只是風險變低，連肝臟的纖維化進程（FIG-4分數）也變得更穩定。

（擷取自天下文化出版社）

（擷取自天下文化出版社）

張家銘於書中表示，當肝細胞受到外來刺激，像是食物、飲食，甚至運動後的代謝改變，身體會釋放出細胞內的酵素，這就是ALT或AST會上升的原因。他指出，在這篇《JAMA內科期刊》研究，斯他汀類藥物（Statins）對肝臟的長期效果，是保護而非破壞。

在臨床上，張家銘也發現，很多人擔心膽固醇偏高，一直憂心「傷肝」而遲遲不敢服藥，而另一方面，壞的膽固醇（LDL-C）過高，對心血管健康的危害其實是非常明顯，長期不加以控制，可能增加心肌梗塞、中風等風險。

張家銘指出，我們應該跳脫對數字的恐懼，不再讓健康決策僅僅停留在指數變動，未來應該以新的角度重新評估斯他汀類藥物（Statins），它不是敵人，反而有可能是肝臟與血管的守護者。《讀懂身體的訊號》新書可上各通路購買實體書或電子書。

