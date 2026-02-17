自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

金馬新春閱讀趣》吃藥恐變成「馬路三寶」 藥師揭6大危險藥物

2026/02/17 23:57

金馬新春閱讀趣》吃藥恐變成「馬路三寶」 藥師揭6大危險藥物

藥師洪正憲在他的新書《藥師沒告訴你的50件事》分享，藥物不同於酒精造成的「明顯醉態」，往往帶來隱性、不容易被察覺，而很容易將不知情的駕駛人推向險境；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕開車需要專注力、反應速度與協調性，藥師洪正憲在他的新書《藥師沒告訴你的50件事》分享，藥物不同於酒精造成的「明顯醉態」，往往帶來隱性、不容易被察覺，而很容易將不知情的駕駛人推向險境。

洪正憲指出，在藥物的仿單或藥袋常常會標示某些藥品服用後請勿開車的警語，這類藥物會干擾大腦中樞神經或身體功能，使駕駛人反應變慢、判斷力下降、視線模糊、容易嗜睡，甚至在危險時刻來不及踩下煞車。

在美國國家公路交通安全管理局以及多國交通主管機關都明文規定：若藥物標示「可能影響駕駛」或「禁止駕駛」，服藥期間不得開車，違者還可能面臨處罰，不可不慎！以下是常見影響駕駛的藥物類別：

●鎮靜安眠藥：

像是zolpidem、diazepam，這些藥物會抑制中樞神經，幫助入睡或減緩焦慮。但它們的「隔日殘效」相當常見，也就是隔天早上仍可能感到昏沉、反應遲緩。

●抗組織胺藥物（第1代）：

如diphenhydramine、chlorpheniramine，這類藥常見於感冒藥與過敏藥，副作用就是強烈的嗜睡與視線模糊。雖然第二代抗組織胺（如loratadine、cetirizine）嗜睡副作用較低，但部分人仍會感到頭昏或注意力下降，初次使用更應謹慎觀察。

●止痛藥與鴉片類藥物：

如tramadol、morphine，此類藥物用於中重度疼痛時，可能造成頭暈、反應變慢，若合併飲酒或其他鎮靜藥物，危險性會加倍。

●精神科藥物：

抗憂鬱藥（如amitriptyline）、抗精神病藥（olanzapine），這些藥物可能造成鎮靜、注意力下降，甚至動作不協調。對於需長期服藥的患者，必須由醫師評估能否駕駛。

●降血糖藥與胰島素：

如胰島素徎sulfonylurea類藥物。低血糖發作時，病人會出現頭暈、手抖、冒冷汗，甚至突然意識不清，開車時發生車禍的風險極高。

●眼科藥物：

如tropicamide、arropine（散瞳劑），點藥後可能短時間內視力模糊、畏光，這時若開車，很可能看不清楚號誌或來車，極度危險。

洪正憲指出，台北市藥師公會及台北市聯合醫院推廣「交通安全用藥分級」制度，依據藥物特性，將藥物簡單劃分為4個等級（0-3），讓民眾一看就懂。

●3級：像是部分抗精神病藥、抗焦慮藥、肌肉鬆弛劑，以及安眠藥、Z-藥物與散瞳劑，都屬於這一類，使用後千萬不要開車，以免危害自己和他人。

●2級：像是憂鬱藥、麻醉劑、解痙藥，以及某些降血糖藥，可能影響反應或造成低血糖，開車前要仔細評估狀況。

●1級：包含降血壓藥、止痛藥，以及感冒時常見的止咳藥，含codeine的止咳水等，雖然多數情況下影響不大，但仍應仔細閱讀藥品說明書。

●0級：代表該藥物幾乎不會影響行車安全，可以放心服用後駕駛。

洪正憲叮嚀，如果用藥後感到嗜睡、頭暈或專注力下降，就應該避免開車。《藥師沒告訴你的50件事》新書可上各通路購買實體書或電子書。（以上節錄《藥師沒告訴你的50件事》一書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中