金馬新春閱讀趣》吃藥恐變成「馬路三寶」 藥師揭6大危險藥物

〔健康頻道／綜合報導〕開車需要專注力、反應速度與協調性，藥師洪正憲在他的新書《藥師沒告訴你的50件事》分享，藥物不同於酒精造成的「明顯醉態」，往往帶來隱性、不容易被察覺，而很容易將不知情的駕駛人推向險境。

洪正憲指出，在藥物的仿單或藥袋常常會標示某些藥品服用後請勿開車的警語，這類藥物會干擾大腦中樞神經或身體功能，使駕駛人反應變慢、判斷力下降、視線模糊、容易嗜睡，甚至在危險時刻來不及踩下煞車。

在美國國家公路交通安全管理局以及多國交通主管機關都明文規定：若藥物標示「可能影響駕駛」或「禁止駕駛」，服藥期間不得開車，違者還可能面臨處罰，不可不慎！以下是常見影響駕駛的藥物類別：

●鎮靜安眠藥：

像是zolpidem、diazepam，這些藥物會抑制中樞神經，幫助入睡或減緩焦慮。但它們的「隔日殘效」相當常見，也就是隔天早上仍可能感到昏沉、反應遲緩。

●抗組織胺藥物（第1代）：

如diphenhydramine、chlorpheniramine，這類藥常見於感冒藥與過敏藥，副作用就是強烈的嗜睡與視線模糊。雖然第二代抗組織胺（如loratadine、cetirizine）嗜睡副作用較低，但部分人仍會感到頭昏或注意力下降，初次使用更應謹慎觀察。

●止痛藥與鴉片類藥物：

如tramadol、morphine，此類藥物用於中重度疼痛時，可能造成頭暈、反應變慢，若合併飲酒或其他鎮靜藥物，危險性會加倍。

●精神科藥物：

抗憂鬱藥（如amitriptyline）、抗精神病藥（olanzapine），這些藥物可能造成鎮靜、注意力下降，甚至動作不協調。對於需長期服藥的患者，必須由醫師評估能否駕駛。

●降血糖藥與胰島素：

如胰島素徎sulfonylurea類藥物。低血糖發作時，病人會出現頭暈、手抖、冒冷汗，甚至突然意識不清，開車時發生車禍的風險極高。

●眼科藥物：

如tropicamide、arropine（散瞳劑），點藥後可能短時間內視力模糊、畏光，這時若開車，很可能看不清楚號誌或來車，極度危險。

洪正憲指出，台北市藥師公會及台北市聯合醫院推廣「交通安全用藥分級」制度，依據藥物特性，將藥物簡單劃分為4個等級（0-3），讓民眾一看就懂。

●3級：像是部分抗精神病藥、抗焦慮藥、肌肉鬆弛劑，以及安眠藥、Z-藥物與散瞳劑，都屬於這一類，使用後千萬不要開車，以免危害自己和他人。

●2級：像是憂鬱藥、麻醉劑、解痙藥，以及某些降血糖藥，可能影響反應或造成低血糖，開車前要仔細評估狀況。

●1級：包含降血壓藥、止痛藥，以及感冒時常見的止咳藥，含codeine的止咳水等，雖然多數情況下影響不大，但仍應仔細閱讀藥品說明書。

●0級：代表該藥物幾乎不會影響行車安全，可以放心服用後駕駛。

洪正憲叮嚀，如果用藥後感到嗜睡、頭暈或專注力下降，就應該避免開車。《藥師沒告訴你的50件事》新書可上各通路購買實體書或電子書。（以上節錄《藥師沒告訴你的50件事》一書）

