健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

天空灰濛濛是空品不好？ 環境部：看空氣品質指標最準

2026/02/17 21:16

環境部大氣環境司研究員游智淵表示，晴天、陰天不能代表空品好壞，若想確認空品情況，可查詢「環境部空氣品質監測網」；情境照。（資料照）

環境部大氣環境司研究員游智淵表示，晴天、陰天不能代表空品好壞，若想確認空品情況，可查詢「環境部空氣品質監測網」；情境照。（資料照）

〔記者黃宜靜／台北報導〕過年期間，許多人都會安排出遊走春，但是否一看到晴天就認為空氣品質好、遇到天空灰濛濛就覺得空氣品質不好呢？對此，環境部大氣環境司研究員游智淵表示，晴天、陰天不能代表空品好壞；若想確認空品情況，可查詢「環境部空氣品質監測網」，醫師也提醒，當空品不好時，可能會影響身體健康，建議外出時配戴口罩、選擇正確時間運動，在家時也應開啟空氣清淨機等，護健康。

游智淵強調，晴天、陰天不能代表空品好壞，但在典型的晴天天氣狀態下，大氣邊界層高度確實可能較高，讓空氣中的污染物可以在較廣的空間擴散，污染物不易累積在地面上及人為活動處；而陰天時，大氣邊界層高度通常較低，導致垂直擴散較差，使得污染物不會往上飄、左右移動的情況下，較容易累積。

游智淵表示，在太陽持續照射下，也會觸發光化反應，使得白天臭氧濃度容易上升，在較長時間累積下，臭氧8小時在午後容易出現當日最高值，也會影響空氣品質。

而陰天情況下，游智淵續指，雨天時雨水會將污染物洗除掉，因此此時空品不一定會不好；再者，若為起霧情況下，也會讓天空灰濛濛，但此時主要成分是水，雖然能見度下降，但它有些時候不是空氣污染物造成，因此同樣是陰天，還是會分為不同的型態。

游智淵強調，若想確認空氣品質是否不佳，可查詢「環境部空氣品質監測網」（https://airtw.moenv.gov.tw/），當AQI正常，代表空氣品質良好，但若AQI超標，建議外出時配戴口罩，強化自身防護。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，空污不只會提高肺癌、慢性咳嗽機率，醫學研究也發現，長期吸入空氣中的「細懸浮微粒」（PM2.5），也會造成發炎反應、毒蛋白堆積等，加速大腦退化。

黃軒建議，空品不好時，外出時應配戴N95或KN95口罩，並選對運動時間，避免清晨或深夜、靠近馬路的地方運動，改選室內運動；在家中使用空氣清淨機，在飲食時選擇抗氧化的食物，如莓果類、深綠色蔬菜、富含Omega-3（鮭魚、亞麻仁籽、核桃）食物，以減少發炎與氧化壓力。

