歐建慧接任部立台南醫院 將推動與成大醫院深度合作

右起為卸任院長楊延光、成功大學校長沈孟儒、衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒、新任院長歐建慧。（衛福部立台南醫院提供）

〔記者王捷／台南報導〕衛生福利部台南醫院於8月2日舉行新任院長交接典禮，來自成大醫院泌尿科的歐建慧正式接任院長，典禮由衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒及成大校長沈孟儒共同監交，歐建慧表示，未來將帶領台南醫院與成大醫院加強合作。

台南醫院歷史悠久，近年來不僅在醫療實力及硬體建設上有所進步，醫療服務品質亦大幅提升，深獲病患信賴，歐建慧在公職醫師高考受訓期間，曾於台南醫院任職6個月，隨後在成大泌尿部接受住院醫師訓練，並在主治醫師及部門主任時期持續支援台南醫院的醫療工作，與該院保持密切合作關係。

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歐建慧說，台南醫院與成大醫院將繼續密切合作，進行最佳化配置，以病人為中心的理念，致力於疾病預防、健康促進、一般醫療及特色尖端醫療的發展，守護台南市民的健康與平安。

未來，台南醫院將依循衛生福利部「許給全民健康、安全的人生」的藍圖，實踐「守護台南健康平安、立足府城交流國際」的願景，提升醫療質量、推展健康促進，並且照顧員工福祉，配合國家政策執行各項衛生措施，關懷弱勢群體及長期照護的推動。

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