高纖飲食緩血癌病情？ 臨床試驗顯示驚人潛力

新研究發現，高纖植物性飲食對多發性骨髓瘤有延緩作用；示意圖。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國紀念斯隆-凱特琳癌症中心（MSK）發表首項臨床試驗結果，顯示高纖維植物性飲食可能延緩多發性骨髓瘤（Multiple Myeloma）的病情惡化。多發性骨髓瘤是第二常見的血癌，通常侵襲骨髓，且目前無法治癒。

醫學網站《Medical Express》報導指出，本研究招募20名患有骨髓瘤前期病變的受試者，這些受試者均有偏高的身體質量指數（BMI），並處於發展為多發性骨髓瘤的風險中。受試者接受12週的高纖維植物性飲食介入，以及24週的飲食指導。結果顯示，其中2位在研究前病情持續惡化的受試者，在介入後顯著改善。最令人振奮的是，1年後，所有受試者均未進一步惡化至多發性骨髓瘤階段。

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這項成果於2024年美國血液學會年會（ASH）在聖地牙哥發布，由MSK的多發性骨髓瘤專家Urvi Shah醫師主講。Shah指出，這項研究突顯了營養，尤其是高纖維植物性飲食對腸道菌相、新陳代謝和免疫系統的改善效果，並強調這些發現為醫師如何幫助病患，尤其是癌症前期患者，透過飲食改變降低罹癌風險提供了寶貴的依據。

多發性骨髓瘤是第二常見的血癌，通常源自單株免疫球蛋白增多症（MGUS）或無症狀骨髓瘤等前期病變。近期研究發現，飲食品質差且植物性食物攝取不足的人，罹患多發性骨髓瘤的風險較高。若同時患有前期病變且BMI偏高，發展為多發性骨髓瘤的風險則是BMI正常者的兩倍。基於這些發現，研究者積極探索在病變發展為癌症前的有效干預方法。

研究期間，受試者被鼓勵增加攝取完整植物性食物，包括水果、蔬菜、堅果、種子、全穀類和豆類。這些飲食改變顯著改善了受試者的生活品質、胰島素阻抗、腸道菌相健康以及發炎指標。受試者在12週後平均減重8%。由於此結果令人鼓舞，Shah目前正在進行一項名為「NUTRIVENTION-3」 的更大規模多中心研究，將招募150位受試者，目的是進一步驗證高纖維植物性飲食對多發性骨髓瘤前期病變的影響。

此外，這些研究結果也在無症狀骨髓瘤小鼠模型中得到了驗證。結果顯示，接受高纖維飲食的小鼠中，有44%未發展為骨髓瘤；而在標準飲食組中，所有小鼠均惡化為多發性骨髓瘤。

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