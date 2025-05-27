新冠增溫死亡19例創新高！ 疾管署：端午連假自主戴口罩

疾管署說明最新疫情情況。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕新冠肺炎疫情近期持續增溫，上週就診人次達4.1萬，疾管署預估疫情高峰落在6月底、7月初，屆時單週就診人次最高恐達到20萬。疾管署副署長羅一鈞指出，端午連假後的就診人次是這波疫情高的的關鍵，呼籲民眾出遊探親、參加大型活動，或出入醫療院所、長照機構，務必自主配戴口罩。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週新冠肺炎就診人次達4萬1402人次，較前週增加113%，且已是連續7週上升，並高於去年同期的2萬3555人次，另上週新增新冠肺炎併發症個案102例、死亡新增19例，都是今年單週新高，且近期單週新增重症病例數持續攀升。

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疾管署防疫醫師周宗翰表示，上週新增一例本國籍1個月大的男嬰個案，沒有先天疾病，也沒有送托情況，且尚未到疫苗接種年齡，5月底出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，父母帶至醫院就醫，檢查發現個案身高、體重偏低，且有呼吸喘的情況，且聽診發現肺部發炎，新冠肺炎快篩陽性。

周宗翰說，個案收治住院觀察後，持續有呼吸喘，且血氧偏低、血液二氧化碳濃度偏高，有酸中毒症狀，目前在加護病房持續治療中，狀況穩定、生命徵象尚可，但仍有呼吸喘的情況。

此外，上週疫苗打氣翻倍，計有4萬1425人接種JN.1疫苗，創3個月新高，為前一週1萬7040人的2.4倍，其中以65歲以上長者2萬3059人、佔56%最多，其次為50至64歲的6401人、佔15%，而目前仍有312.8萬劑JN.1疫苗可供民眾接種，今日將再配送7.1萬劑，預計週四再配送5.8萬劑。

羅一鈞指出，這波疫情預計在6月底、7月初達到高峰，預估當週就診人次將達到15至20萬人次，較上週預估略有上升，端午連假後就診人次是後續疫情高低的關鍵。

民眾自主配戴口罩建議。（圖為疾管署提供）

此外，羅一鈞提到，端午連假將至，民眾可能出遊探親探病或參加大型活動，建議民眾自主配戴口罩，另進入醫院、診所、長照機構等醫療照護機構，或搭乘公共運輸工具或至人潮聚集的室內場所時，也建議配戴口罩，年長者或有慢性病的民眾務必特別注意。

羅一鈞也提醒，若有發燒或呼吸道症狀，建議外出時佩戴口罩，並持續到症狀緩解後5天，且儘量在家休息，避免不必要的外出。

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