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健康 > 杏林動態

正修科大、屏榮簽合作備忘錄 盼提升教育與醫療水平

2024/12/09 14:26

正修科大相繼成立長照、護理系，校長龔瑞璋（右）表示，將進一步拓展至健康照護領域。（記者洪臣宏攝）

正修科大相繼成立長照、護理系，校長龔瑞璋（右）表示，將進一步拓展至健康照護領域。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕正修科技大學尋求轉型，與屏東榮民總醫院簽署策略聯盟合作備忘錄，將相互提供教學和研究設施，實現資源共享，同時提升雙方的教育與醫療服務水平，達到雙贏互惠的效果。

正修科技大學校長龔瑞璋指出，正修科技大學原以工科為主，但隨著時代的變遷，學校正逐步轉型。繼去年成立長照系後，今年更成立了護理系，未來將進一步拓展至健康照護領域。

龔瑞璋表示，正修目前與長庚、高雄榮總等已簽署策略聯盟合作備忘錄，也產出研究教學等合作成果，正修與屏東榮總車程約20分鐘，在教學、實習及研究上，雙方將展開更加緊密的協作。

屏東榮民總醫院院長吳東霖說，屏榮雖然目前是區域醫院，但在中央及地方政府全力支持下，讓偏遠地區民眾享有教學醫院的服務品質，期盼通過此次與正修科大的聯盟，不僅能提升雙方在醫學教學和研究方面的水準，尤其是基礎與臨床研究，還能擴展學生見習和實習的場域選擇。

雙方也將在教師專業成長方面相互協助，共同推動長照服務的品質提升。正修長照系主任李佩育表示，正修長照系未來亦將與屏榮進行教學及產學合作，並規劃學生實習交流及產學研究合作，共同開設長照教育訓練課程。

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