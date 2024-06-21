健康網》10大最髒日常用品曝光！ 手機、牙刷、砧板皆上榜

胸腔暨重症專科黃軒表示，現代人手機不離身，但很多人不知，手機螢幕上的細菌其實比馬桶污糟多出400倍；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕生活用品是經常接觸的東西，雖然看似微不足道，但小心這些用具含菌量可能超過你的想像，長久接觸下，可能危害健康！對此，胸腔暨重症專科黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文整理出生活中常用的「10大物品」，雖然看似微不足道，但它們其實都髒到不行，長期不注意還有可能引發感染與免疫系統的風險。

1.蓮蓬頭：它的「出水孔」每隔3個月就會積聚水垢，而未經清潔的蓮蓬頭，細菌含量可能會比馬桶水還多，這等同於在用馬桶水洗澡，且這些細菌還可能滲入身體皮膚、頭髮成為感染細菌的途徑。尤其是對於老人、孕婦和免疫系統較差的人，可能造成肺部感染等健康風險。

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想保持蓮蓬頭清潔，黃軒建議，可嘗試使用臉盆，注入溫水或熱水，加入一匙過碳酸鈉（活氧漂白粉或氧系漂白粉），待過碳酸鈉溶解後，放入蓮蓬頭浸泡約30分鐘，使用舊牙刷清除附近的污垢，最後用清水沖洗即可。

2.洗衣機：不定時清洗的洗衣機，會在使用時讓衣物沾染細菌，造成交叉感染，而清洗完內衣、褲的洗衣機，會沾染約1億個大腸桿菌。不過洗衣機的主要污垢，大多都來自於過量的洗衣精，形成污垢，尤其會殘留在洗衣機夾層和底盤。所以建議，可掌握洗衣機清潔5步驟，包含槽洗淨功能、加洗衣機清潔劑、中途暫停撈污垢、擦拭污垢、持續清洗。

胸腔暨重症專科黃軒表示，洗衣機的主要污垢，大多都來自於過量的洗衣精，形成污垢，尤其會殘留在洗衣機夾層和底盤；圖為情境照。（圖取自freepik）

3.手機：現代人手機不離身，不論是導航、拍照，甚至上廁所時也不會放下手機。但很多人不知，手機螢幕上的細菌其實比馬桶污糟多出400倍，其中的表皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌與大腸桿菌，都可能有皮膚過敏跟敗血症的風險。因此，為了避免手機成為細菌的溫床，建議從戶外回到家中時、用餐前、如廁後等3種情況下清潔手機。

4.滑鼠和鍵盤：經過測試，鍵盤上的細菌比馬桶墊多出2萬598倍；滑鼠則比廁所沖水手把多出4萬5670倍。因此建議，可利用棉花棒和酒精擦拭，尤其是滾輪和按鍵間的縫隙。

5.浴巾/毛巾：毛巾上存在對人體有害的細菌，其中包括大腸桿菌，使用1天後含菌量多了近90倍，達1700萬細菌之；而使用3天的毛巾，金黃色葡萄球菌含量居然高達8700萬個；用了1個星期的毛巾，念珠菌含量將暴增至9400萬個。為了避免毛巾成為細菌的溫床，建議每週至少要洗1次毛巾，並掛在通風透氣、排濕良好的環境。

6.牙刷：由於浴室潮濕不通風，因此牙刷上的細菌也比馬桶還多，甚至高達千萬個。因此，想正確清潔牙刷，建議每6至8週就要更換1次牙刷，牙刷根部若變色，就代表污垢累積過多，要立即更換；刷完牙後，徹底清洗刷頭上的食物殘渣和牙膏；直立擺放牙刷，讓它自然風乾。

胸腔暨重症專科黃軒表示，由於浴室潮濕不通風，因此牙刷上的細菌也比馬桶還多，甚至高達千萬個；圖為情境照。（圖取自freepik）

7.砧板：一般家庭使用砧板7天後，每平方公分的病菌高達20萬個以上，而使用2個月的木頭砧板，上面的總生菌數更是馬桶的12倍。換言之，在砧板上切菜，比在馬桶上還要髒，所以生食與熟食應使用不同砧板，且木頭砧板易吸水、發霉，不可長時間泡水；砧板用完之後也要以洗碗精、沙拉脫刷洗，若想額外消毒，也可定期以75％酒精或200ppm的漂白水消毒。

8.抹布：抹布上的細菌含量，高達每平方公分8.75億個，這些細菌包括病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等。因此定期將抹布浸泡在漂白水、滾水或曝曬太陽下，都可以讓細菌無法存活，而抹布變黃、出現黑點，也要立即丟棄。

胸腔暨重症專科黃軒表示，抹布上的細菌含量，高達每平方公分8.75億個，這些細菌包括病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、鏈球菌等；圖為情境照。（圖取自freepik）

9.冰箱門把手：它被認為是茶水間最骯髒的地方，上面存在著大量的危險細菌，包含大腸桿菌和假單胞菌等，其中假單胞菌是一種通過糞便傳播的細菌，可能導致肺炎等疾病。對於易感染的人而言，這些細菌可能會增加生病的風險。因此需定期清潔冰箱門把手、勤洗手，避免細菌滋生。

10.電燈開關：它是日常生活中，民眾經常接觸的物品之一，然而，這些看似普通的開關可能成為了細菌和病毒的溫床。所以應每週擦拭電燈開關，也要使用消毒濕紙巾定期擦拭電燈開關的表面，且避免重複使用。

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