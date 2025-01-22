健康網》去南韓也要打疫苗！醫：南韓流感嚴峻

韓媒報導，南韓流感疫情嚴峻。（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》日本流感肆虐 能如何防疫？專看流感內科醫有建議

健康網》日本流感嚴峻 日醫：幼童「流感腦病變」恐有幻覺

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信不少人知道日本近期的流感疫情相當嚴峻，不僅當地人苦不堪言，許多台灣旅客也分享自己不幸感染的痛苦狀況，像是躺在旅館中動彈不得，行程全泡湯等。而南韓的流感疫情也相當嚴峻。

然小兒科醫師王韋力觀察到，想到南韓玩的人卻不見得知道要接種疫苗。他詢問近期要到南韓的朋友「有打流感疫苗嗎」，對方卻說「不用啦，我不是去日本。」實際上南韓流感疫情也很嚴峻，

王韋力在粉專「威力醫師的育兒週記-王韋力」表示，最近有很多朋友都準備去日本、韓國玩，我都告誡他們「記得要先打流感疫苗」。有件讓威力醫師覺得很奇怪的一件事。要去日本的朋友，都願意主動施打，但要去韓國的朋友都說，「不用啦，我又不是去日本」。

原來聽說之前新聞只報導日本流感很嚴重，卻忽略南韓也飽受流感肆虐之苦。王韋力表示，最近看門診，流感病人就已經明顯增加。今年春節期間請大家千萬要注意，不然台灣流感疫情可能也會很嚴重。

目前疾管署開放全國6個月以上的民眾皆可接種流感疫苗，直到疫苗用罄為止。疾管署統計，截至1月20日止，公費流感疫苗接種數約628.3萬人次（疫苗使用率約95.4%），低於去年同期（643.9萬人次），但近期打氣持續熱絡，自1月1日開放全民接種以來，至1月20日已接種約49.4萬人，為去年同期近4倍，其中1月14日接種35,182人亦再創今年新高。不過全國65歲以上長者流感疫苗接種率為46.0%，尚未達接種目標。疾管署在21日指出，全國流感疫苗存貨約有30萬劑左右，籲尚未接種民眾盡快接種。

另外台灣的流感狀況，疾管署21日表示，上一週（1月12日到1月18日）類流感門急診就診約14萬1千餘人次，為近十個流感季同期最高，近期疫情呈上升趨勢。近四週合約實驗室監測顯示，呼吸道病原體檢出以流感病毒為多，其中以A/H1N1為主。國內前一週（1月14日到1月20日）新增64例流感併發重症（感染型別H1N1為多）；另新增6例死亡，感染型別均為H1N1。本流感季自2024年10月1日起至2025年1月20日累計525例，年齡層以65歲以上長者為多，占57%，另死亡病例累計107例，確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法