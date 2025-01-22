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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

寒流來襲 男胸痛突發心肌梗塞！消防、急診醫合力救回

2025/01/22 11:57

到院前消防分隊以Lucas及體外去顫器積極救護電擊。（北榮新竹分院提供）

到院前消防分隊以Lucas及體外去顫器積極救護電擊。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕年末寒流一波波來襲，一名50多歲王先生胸痛了兩天皆未就醫，工作中突然倒地失去意識，消防隊先透過電話指示現場家人馬上進行心肺復甦術，趕到現場後接手後續急救，心電圖檢查確認是心室顫動，立即電擊並送台北榮民總醫院新竹分院，急診醫護團隊接手協力搶救病人，醫師緊急插管給藥並再次電擊，心電圖終於恢復為正常心律。

由於患者的心電圖呈現疑似急性心肌梗塞，急診室醫師立即啟動心臟科區域聯防平台，聯繫並將病人轉送至南門綜合醫院，心臟科主任陳炳榮進行緊急心導管手術後，原本左側冠狀動脈完全阻塞，經立即打通血管後順利恢復血流，病人狀況也馬上穩定了下來。

在加護病房照護期間，陸續移除主動脈內氣球幫浦以及氣管內管，兩天後完全清醒，後續轉院回北榮新竹分院就近接受後續觀察治療，平安康復出院。病人出院後，接獲北榮新竹分院急診室護理長林怡芬來電關心，患者感謝醫療團隊賣力救治，讓他可以回家過年吃團圓飯！

北榮新竹分院急診室主任李國瑋表示，該院今年適逢成立70周年，提供大竹東地區與台3線沿線鄉鎮24小時緊急醫療照護，現有專任急診專科醫師與急救團隊對於到院前心跳停止病患（OHCA）執行心肺復甦，穩定生命徵象，並與新竹縣市各大醫院建立區域聯防，對於心肌梗塞、腦中風、重大外傷立即處理，適當轉介，讓病患獲得最適當的治療。

此外，該院去年年底獲得二姐江蕙提供百萬心肺復甦機，已在急診使用，除了可減輕醫護同仁在急救時的負荷，更能為偏鄉民眾提供更好的醫療照護。

心臟科主任洪振瀛提醒，抽菸或有三高的病患，若有胸悶胸痛等症狀，應積極尋求心臟科評估，尤其在天冷或工作過度負荷時，發生心肌梗塞或心律不整的風險極高，絕對不能等閒視之。

病患在心臟血管打通前血流完全阻塞。右圖為經治療後心臟血管順利恢復血流。（北榮新竹分院提供）

病患在心臟血管打通前血流完全阻塞。右圖為經治療後心臟血管順利恢復血流。（北榮新竹分院提供）

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