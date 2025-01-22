健康網》今年首例漢他病毒！ 症狀、防鼠方式一次看

疾管署指出，漢他病毒（Hantavirus）屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物傳染給人類。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市昨（21）日公布1例漢他病毒症候群本土確定病例，是國內今年首例，為居住文山區50多歲女性，無國內外旅遊史。究竟什麼是漢他病毒，其傳染途徑、症狀、如何預防？《自由健康網》幫民眾整理預防、症狀懶人包。

針對此次個案，經疫情調查發現，其於市場工作時曾發現有鼠類出沒，於1月1日起出現發燒、乾咳、頭暈等不適症狀，住院採檢驗後於20日研判確診，目前已康復出院，接觸者無疑似症狀，且個案居家及工作地周邊環境已於20日完成清消工作。

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什麼是漢他病毒？

疾管署表示，漢他病毒（Hantavirus屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物（鼠類等）傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

漢他病毒傳染途徑、症狀？

疾管署指出，漢他病毒主要經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物之飛沫而感染。被感染而無症狀的嚙齒類動物之尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒之齧齒動物咬到即會受到感染。

衛福部提醒，漢他病毒出血熱感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐等，約第3至6天出現出血症狀，隨後出現蛋白尿、低血壓或少尿，部分患者會出現休克或輕微腎病變，並可能進展成急性腎衰竭，經治療後病況可改善。

疾管署提醒，小吃攤、市場等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠措施，一旦發現老鼠蹤跡，立即展開滅鼠行動；情境照，圖中人物、市場與本文無關。（資料照）

如何預防漢他病毒？

疾管署表示，漢他病毒症候群目前無疫苗可以預防，生活環境的鼠類防治，是避免人類接觸到鼠類的最佳方法。住宅及各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施，一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。下為居家防鼠5招：

1.餐具與廚具應於使用完畢後儘快清洗，保持廚房與居住環境的清潔。

2.含有食物的垃圾不可隔夜置放戶外，如果無法馬上丟棄，應該將垃圾桶加蓋以免引來鼠類。

3.居住環境應清除建物四周的草叢、灌木、雜物等，並丟棄不用的廢棄物，以避免鼠類築窩或在室外藏匿。

4.配合國家清潔週，進行環境清潔與滅鼠工作。

5.鼠類的門牙會不斷生長需要磨牙，如果家戶的木質門板下端被鼠咬壞破損，應加裝鐵片覆蓋並進行滅鼠。

如何清理鼠類排泄物？

1.清理者應戴上口罩、塑膠或橡膠手套，用新鮮稀釋1:10市售漂白水，小心輕倒在排泄物上，等待消毒作用30分鐘後清除，由外往內擦拭汙染區域，再使用清水擦拭。

2.為避免病毒飛揚於空氣傳染他人，請使用清除污物之拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。特別提醒，千萬別用拖把清理，以免污染其他區域。

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