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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

3年害5千人上吐下瀉！ 專家教年菜保存避免「諾羅病毒」威脅

2025/01/22 13:27

秋冬是諾羅病毒的高峰期，尤其下週就是春節，準備年菜稍有不慎就可能全家中招。（圖取自freepik）

秋冬是諾羅病毒的高峰期，尤其下週就是春節，準備年菜稍有不慎就可能全家中招。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「一人中獎全家共享」的諾羅病毒，向來是食物中毒禍首，光是過去3年就有437件諾羅病毒食物中毒案、造成超過5千人上吐下瀉，而秋冬是諾羅病毒的高峰期，尤其下週就是春節，準備年菜稍有不慎就可能全家中招。衛福部食品藥物管理署今（22日）提醒，準備年菜應適量，食物保存避開細菌生長危險溫度帶「7℃至60℃間」，復熱時年菜時務必將溫度加熱至70℃以上並避免反覆復熱，才能有效降低食安風險。

食藥署今天舉行記者會提醒民眾新春佳節歡聚大啖年菜時，要注意復熱過程風險，並遵循「五要二不」原則，「五要」為「要洗手、要新鮮、要生熟分開、要徹底加熱、要注意保存溫度」，「兩不」為「不飲用山泉水、不採食不明動植物」。

食藥署食品組副組長蕭惠文提醒，秋冬是諾羅病毒的高峰期，其潛伏期為24至48小時，主要症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉和腹痛，可能伴隨發燒、倦怠、頭痛及肌肉痠痛，任何年齡層都可能感染。

蕭惠文說，烹調或進食前徹底洗手，使用潔淨水清洗食材；選購新鮮海鮮與肉類，確認來源安全；生熟食材與工具分開處理，避免交叉污染；食物需加熱至中心溫度70℃以上，貝類開蓋後再加熱3至5分鐘；烹調後應儘快冷藏，勿等放涼再冰。此外，不飲用未經處理的山泉水，不採食不明動植物，特別是野生菇類，以免中毒。

馬偕醫院營養醫學中心主任蔡一賢表示，細菌在7℃至60℃的危險溫度帶內會迅速繁殖，長時間處於此範圍會增加食品中毒風險。春節備菜時，她提醒注意三點，首先，復熱時食物溫度需達70℃以上，以殺滅微生物；其次，避免反覆復熱，減少細菌滋生；最後，適量準備餐點，不僅能減少浪費，也能降低中毒風險。

此外引發國人關注的食物中毒致6人死亡的寶林茶室事件，台北地檢署昨日偵結，確定中毒原因為粿條未冷藏保存，導致邦克列酸中毒，調查顯示該粿條至少長達63小時未冷藏，最終引發悲劇。食藥署代理署長林金富指出，邦克列酸（Bongkrekic Acid）是一種罕見毒素，食材產生這種毒素需要三大條件，有唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型菌、食材處於7℃至60℃的危險溫度範圍，以及長時間暴露在此範圍內。只要避免食材長時間處於這一溫度區間，控制食材儲存條件就能大大降低食安風險。

食藥署提醒民眾遵循「五要二不」原則預防食物中毒。（食藥署提供）

食藥署提醒民眾遵循「五要二不」原則預防食物中毒。（食藥署提供）

食藥署提醒年菜復熱注意要點。（食藥署提供）

食藥署提醒年菜復熱注意要點。（食藥署提供）

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