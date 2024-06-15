健康網》曬太陽恐好發泌尿道結石！ 醫教2招輕鬆破解

醫師表示，尿液水分不足時，使尿液濃縮，礦物質易結晶形成結石，尤其夏季太陽大，水分易流失，容易發生尿液濃縮，泌尿道結石機率增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日到來，曬太陽機率增加，但您知道曬太陽也會容易出現泌尿道結石嗎？好幸福泌尿科診所院長戴槐青解釋，當尿液水分不足時，使尿液濃縮，礦物質易結晶，而形成結石，尤其夏季太陽強烈，水分更容易流失，尿液濃縮情況更容易發生，因此建議做到多喝水、防曬2點，減少結石形成風險。

為何曬太陽機會增加，泌尿道結石機率也增加呢？戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文說明，泌尿道結石是泌尿系統中形成的硬化物質，通常是尿液中的礦物質過多沉積而成，當尿液中的水分不足時，尿液濃縮程度增加，礦物質易結晶，而形成結石，況且夏天太陽更大，水分更容易流失，尿液濃縮情況更容易發生。

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該如何避免泌尿道結石產生？戴槐青建議多喝水，成人每天應該攝取約8杯（約2公升）的水，或是採取體重乘以30c.c.的估算法計算。另外，也特別提醒，在炎熱天氣或運動後，水分需求量會更高，因此記得多喝水，以稀釋尿液，減少結石形成的風險。

除了做到「多喝水」外，戴槐青強調，防曬也是必要的！陽光中的紫外線不僅對皮膚有害，另外也有推測，曬太陽會生成維生素D，促進血液吸收鈣，可能導致泌尿道結石。因此出門時，建議戴上遮陽帽、太陽眼鏡和使用防曬乳，保護皮膚不受傷害外，也能保護泌尿道。

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