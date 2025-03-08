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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》身體疲憊、性功能下降是腎出問題？腎虧5大跡象一次看

2025/03/08 20:31

腎虧5大跡象包括：小便異常、容易疲勞精神不濟、腰痠背痛、水腫、性功能下降；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

腎虧5大跡象包括：小便異常、容易疲勞精神不濟、腰痠背痛、水腫、性功能下降；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人會開玩笑「太常愛愛會腎虧」，就是說身體疲憊、 性功能下降等，但腎功能不好具體到底是怎麼表現？三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻指出，腎虧5大跡象包括：小便異常、容易疲勞精神不濟、腰痠背痛、水腫、性功能下降。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」表示，中醫理論中，「腎」與人體的生命力、精氣神、性功能有關，認為腎虧可能導致疲倦、腰膝酸軟、夜尿頻繁、性能力下降等問題。

西醫則關心腎臟的過濾功能、尿液生成、體內電解質和代謝廢物的排除能力。如果腎臟功能受損，可能導致慢性腎病、腎衰竭等疾病。

腎虧5大跡象

●小便異常：腎臟的主要功能之一就是產生尿液，觀察尿液的變化是判斷腎健康的重要指標。常見的異常包括：

1.頻尿、夜尿增多（正常成人夜間小便0-1次，若超過2次可能是問題）。

2.尿液泡沫多且持續不消（可能是蛋白尿，代表腎臟受損）。

3.尿液顏色異常（如紅色、褐色，可能是血尿）。

4.尿量驟減或驟增（長期少尿或多尿可能代表腎臟問題）。

●容易疲勞精神不濟：腎臟負責過濾血液，並產生促紅血球生成素（EPO），幫助製造紅血球。當腎功能下降時，可能會導致貧血，出現：全身無力、容易疲倦、臉色蒼白、頭暈、注意力不集中。

●腰痠背痛：很多人認為，腰痠背痛就=腎不好，但這並不完全正確，真正腎臟病引起的腰痛通常是：位於腰部兩側靠近脊椎的地方，有鈍痛或悶痛、疼痛可能伴隨發燒、尿液異常（如血尿、濃尿）。如果腰痛沒有伴隨其他症狀，那可能只是因為久坐、姿勢不良或肌肉痠痛，但若伴隨尿液異常，請務必儘快就醫檢查腎臟。

●水腫：腎臟負責調節體內的水分與電解質，當腎功能下降時，體內的水分無法正常排出，就可能出現腳踝、眼皮腫脹，甚至是全身水腫。腎臟問題導致的水腫特徵：早晨起床眼皮腫、雙腳踝腫，按壓後皮膚會凹陷且久久不回彈、體重短期內突然增加（水分滯留）。

●性功能下降：性功能問題可能與心理壓力、內分泌失調、血管健康等因素有關。如果伴隨以下症狀，可能就與腎功能有關：晨勃減少、長期疲憊、精神不濟、尿液異常（如泡沫尿、頻尿）。

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