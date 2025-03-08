健康網》金哈克曼與妻子雙雙身亡 認識漢他病毒

金哈克曼（右）2003年和妻子貝琪荒川（左）一同出席金球獎頒獎典禮。（美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕95歲奧斯卡影帝金哈克曼（Gene Hackman）與其6旬日籍妻子貝琪荒川（Betsy Arakawa）近日驚傳於新墨西哥州聖塔菲住處死亡，相隔9天之後，法醫在當地時間7日宣布，貝琪的死因為「漢他病毒」。疾管署表示，漢他病毒透過鼠類傳染，人類若吸入混有遭病毒污染的空氣微粒，就有可能感染。

疾管署表示，漢他病毒（Hantavirus）可能引起漢他病毒症候群，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢他病毒齧齒類動物（像是鼠類）傳染給人類。主要經由呼吸道吸入鼠類分泌物或排泄物之飛沫而感染。被感染而無症狀的嚙齒類動物之尿液、糞便及唾液中可發現高濃度的病毒，人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒之齧齒動物咬到即會受到感染。感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢他病毒出血熱」及「漢他病毒肺症候群」。

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三軍總醫院衛教資料說明，漢他病毒肺症候群並不被視為一個高傳染性疾病，常常是經由長期暴露而感染。如果家中或是辦公室處所有找到老鼠，就有可能感染。

另外，漢他病毒肺症候群起初時常被認為是感冒。三軍總醫院表示，先前症狀有可能在感染之後五天到三週之間出現。症狀幾乎包括發燒、疲倦及肌肉疼痛（通常在背部、肩膀或大腿）。其他早期的症狀包括頭痛、頭暈、畏寒及腹部不舒服（如嘔吐、反胃或腹瀉）。

這些早期的症狀很難判別，因此常常被忽視。事實上，這些症狀常常被描述為「像感冒」。相反而言，出疹、喉嚨痛及耳朵痛並不是漢他病毒肺症候群典型的症狀。

漢他病毒肺症候群可以判別是在晚期的症狀，通常在3到5天以後。這些症狀包括咳嗽及呼吸急促，也就是心肺階段（cardiopulmonary phase），此時因為肺部已積水，身體開始反應，從此病情的發展就非常的快速，呼吸急促導致急性呼吸窘迫症通常在24小時內發生。

三軍總醫院強調，若懷疑有漢他病毒肺症候群，應立即就醫。大多數的漢他病毒肺症候群病人只要在症狀出現初期就醫診治，即可存活；否則會在數小時內快速惡化死亡。目前並沒有疫苗可以預防漢他病毒肺症候群，因此病人經懷疑為漢他病毒肺症候群時，醫師會先給予抗生素治療，一但確定為漢他病毒肺症候群，即以積極性支持療法予以照護。

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