嘉基與曼谷基督教醫院簽MOU 將支援泰緬難民醫療

嘉基日前到泰國醫院參訪，與曼谷基督教醫院簽署MOU，深化國際醫療合作。（嘉義基督教醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義基督教醫院董事翁瑞亨夫妻、院長陳煒等人日前率團參訪泰國基督教總會醫院，並與曼谷基督教醫院簽署合作備忘錄MOU，除攜手提升醫療服務品質，還將協助泰緬地區小桂河醫院，為日益增加的難民提供醫療資源與服務，實踐醫療無國界願景。

陳煒表示，秉持嘉基創院院長「哪裡有需要，就往哪裡去」的信念，堅持「用心醫療、用愛傳道」的精神，驅使嘉基不斷拓展醫療服務的觸角；前院長翁瑞亨退休後，到泰國宣教與投入醫療服務逾10年，為當地社區帶來深遠影響，也為嘉基與泰國之間的醫療合作奠定了堅實的基礎。

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曼基近年擴建醫療設施，全新落成醫療大樓，曼基院長表示，2024年參訪嘉基的手術大樓時，獲許多設計理念啟發，因此新大樓的規劃與建設過程中，融入嘉基的經驗與專業建議，讓醫療環境更加符合患者需求，優化醫療服務。

嘉基表示，此次合作，不僅攜手提升醫療服務品質、醫事與院牧人員的派訓，更將拓展至社會責任領域，共同關懷弱勢群體；參訪團除了拜訪曼谷、清萊、清邁地區的醫院、長照醫療照護機構，還到泰北大谷地華人村勘查未來診所設立地點，將與McCormick醫院合作設置診所，今年第3季提供當地居民、緬甸移入難民醫療健康服務。

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