消防員休假不忘救人 救回猝死球友家人感激

新北市消防隊員鍾岳甫休假不忘救人，救回猝死的劉姓球友一命，家人到分隊感謝；圖為現場急救場景。（消防提供）

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市劉姓男子到新莊區堤外壘球場運動，突然倒地失去呼吸心跳，所幸同場一名球友是消防隊員鍾岳甫，他立即發揮平常專長，對倒地男子施以心肺復甦術急救，直到消防員到場接手，到院後就回一命，逐漸康復，家人代他到分隊感謝；消防局對鍾員休假仍英勇救人，表示肯定，將給予即時鼓勵。

新北市新板消防分隊隊員鍾岳甫2月28日休假，到新莊區堤外棒球場打球，期間一名同場打球48歲劉姓男子，疑心肌梗塞突然倒地，鍾員聽見呼救聲，連忙上前察看，期間劉男全身抽搐，持續約一分鐘失去意識，鍾員確認患者失去呼吸脈搏心跳，情況危急，立即對他施以心肺復甦術CPR急救，直到救護車抵達接手。

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救護員接手，持續急救劉男，當場恢復自主心跳，經送醫急救，後續治療、手術，目前復原狀況良好；劉男家屬代替他到分隊致謝，感謝隊員鍾岳甫救回家中經濟支柱、重心的家人，等於救了全家，鍾岳甫不敢居功，直說是眾人合作聯手救人。

新北市消防局長陳崇岳表示，民眾倒地失去呼吸及脈搏時，若沒有即時進行心肺復甦術（CPR），病患存活率每分鐘下降7至10%，消防局推行消防、警察初級、中級救護技術，灌輸心肺復甦術不僅是醫護人員學習，如果能推廣學習，更能提升倒地患者存活率，串起生命之鏈。

新北市消防局表示，民眾倒地失去呼吸及脈搏時，若沒有即時進行心肺復甦術（CPR），病患存活率每分鐘下降7至10%；圖為現場急救場景。（消防提供）

新北市消防隊員鍾岳甫在228當日遇上球友倒地，正確CPR救回一命；圖為現場急救場景。（消防提供）

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