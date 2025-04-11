自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 新知傳真

健康網》瘦瘦針、排糖藥不只降血糖 研究：還具防失智潛力

2025/04/11 11:47

研究發現，瘦瘦針、排糖藥不只能降血糖，也與失智症風險降低有顯著相關性；示意圖。（資料照）

研究發現，瘦瘦針、排糖藥不只能降血糖，也與失智症風險降低有顯著相關性；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針（GLP-1RA）、排糖藥（SGLT2i）是常見治療糖尿病藥物，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述1項國外研究發現，相比於其他降血糖藥物，瘦瘦針和排糖藥均與失智症風險降低有顯著相關性。顯示其藥理作用不只是降血糖，還包括抗發炎、抗粥狀動脈硬化、減重等尚未完全發現的機轉，期望隨著後續研究，能供更多適應症造福民眾。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述1項2025年4月發表在《美國醫學會：神經學》的研究，使用OneFlorida+臨床研究聯盟從2014年1月到2023年6月的電子健康記錄資料，年齡為50歲以上，患有第2型糖尿病的50歲以上，且之前沒有被診斷為阿茲海默氏病或接受過抗失智治療。受試者的平均年齡在65歲左右，女性約佔一半。

研究將396,963名符合條件的第2型糖尿病患者中，其中33,858名納入瘦瘦針與其他降血糖藥物的對列中；34,185名被納入排糖藥與其他降血糖藥物對列；以及24,117名被納入瘦瘦針與排糖藥隊列。

研究顯示，使用瘦瘦針的患者，失智症的發生率低於使用其他降血糖藥的患者，其風險比為0.67，即為降低33%失智症風險；使用排糖藥的患者，失智症的發生率低於使用其他降血糖藥的患者，其風險比=0.57，即降低43%風險；至於瘦瘦針、排糖藥2組患者相比，則沒有差異。

醫師表示，瘦瘦針和排糖藥可助降血糖；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，瘦瘦針和排糖藥可助降血糖；示意圖。（圖取自freepik）

​蔡明劼說，瘦瘦針和排糖藥是新陳代謝科近年來最神的2種藥物。除了降血糖之外，還被開發應用在減重、心血管疾病、心衰竭、腎臟病、脂肪肝、多囊、睡眠呼吸中止症、退化性關節炎等各式各樣的疾病上。

​蔡明劼提及，該研究結果顯示，對於第2型糖尿病患者而言，相比於其他降血糖藥物，瘦瘦針和排糖藥均與失智症風險降低有顯著相關性。顯示其藥理作用不只是降血糖，還包括抗發炎、抗粥狀動脈硬化、減重等我們尚未完全發現的機轉。希望隨著後續研究，藥廠能開發出更多適應症造福民眾。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中