健康網》瘦瘦針、排糖藥不只降血糖 研究：還具防失智潛力

研究發現，瘦瘦針、排糖藥不只能降血糖，也與失智症風險降低有顯著相關性；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕瘦瘦針（GLP-1RA）、排糖藥（SGLT2i）是常見治療糖尿病藥物，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼引述1項國外研究發現，相比於其他降血糖藥物，瘦瘦針和排糖藥均與失智症風險降低有顯著相關性。顯示其藥理作用不只是降血糖，還包括抗發炎、抗粥狀動脈硬化、減重等尚未完全發現的機轉，期望隨著後續研究，能供更多適應症造福民眾。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文引述1項2025年4月發表在《美國醫學會：神經學》的研究，使用OneFlorida+臨床研究聯盟從2014年1月到2023年6月的電子健康記錄資料，年齡為50歲以上，患有第2型糖尿病的50歲以上，且之前沒有被診斷為阿茲海默氏病或接受過抗失智治療。受試者的平均年齡在65歲左右，女性約佔一半。

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研究將396,963名符合條件的第2型糖尿病患者中，其中33,858名納入瘦瘦針與其他降血糖藥物的對列中；34,185名被納入排糖藥與其他降血糖藥物對列；以及24,117名被納入瘦瘦針與排糖藥隊列。

研究顯示，使用瘦瘦針的患者，失智症的發生率低於使用其他降血糖藥的患者，其風險比為0.67，即為降低33%失智症風險；使用排糖藥的患者，失智症的發生率低於使用其他降血糖藥的患者，其風險比=0.57，即降低43%風險；至於瘦瘦針、排糖藥2組患者相比，則沒有差異。

醫師表示，瘦瘦針和排糖藥可助降血糖；示意圖。（圖取自freepik）

​蔡明劼說，瘦瘦針和排糖藥是新陳代謝科近年來最神的2種藥物。除了降血糖之外，還被開發應用在減重、心血管疾病、心衰竭、腎臟病、脂肪肝、多囊、睡眠呼吸中止症、退化性關節炎等各式各樣的疾病上。

​蔡明劼提及，該研究結果顯示，對於第2型糖尿病患者而言，相比於其他降血糖藥物，瘦瘦針和排糖藥均與失智症風險降低有顯著相關性。顯示其藥理作用不只是降血糖，還包括抗發炎、抗粥狀動脈硬化、減重等我們尚未完全發現的機轉。希望隨著後續研究，藥廠能開發出更多適應症造福民眾。

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