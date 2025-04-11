健康網》賞花鼻塞眼睛癢？ 中醫教遠離「花粉熱」居家保健

中醫師表示，春暖花開的季節，容易打噴嚏、鼻塞、眼睛癢，甚至是皮膚癢，這可能是「花粉症」所引起的；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕正是春暖花開季節，許多人利用假日賞花好愜意，但對於過敏的您，卻深陷常哈啾、眼睛癢等困擾？澄觀中醫診所中醫師表示，春天正是過敏性鼻炎好發的季節，若想緩解、預防不適，可在早晨醒來先喝杯溫開水，使用溫毛巾熱敷鼻腔兩側，按摩鼻翼兩側迎香穴、鼻通穴，指腹按壓3-5分鐘，居家保健，遠離過敏不適。

中醫師在臉書專頁「澄觀中醫診所-台中公益」發文分享，春暖花開的季節，空氣中充滿各種花粉，容易引發季節性過敏「花粉熱」（Hay Fever），「花粉症」所引起的，容易打噴嚏、鼻塞、眼睛癢、皮膚癢。

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中醫師建議，按壓3穴位緩解春季過敏不適，如臉部迎香穴、鼻通穴，可通鼻竅，預防、舒緩鼻子過敏不適；腳部足三里穴，可增加免疫力，調整腸胃消化不良。

中醫師教按壓3穴位，舒緩鼻過敏。（圖取自「澄觀中醫診所-台中公益」臉書）

除了按壓穴位外，在家也可自己簡易保健。中醫師說，早晨醒來先喝1杯溫開水，使用溫毛巾熱敷鼻腔兩側後，再按摩鼻翼兩側的迎香穴、鼻通穴，指腹按壓3-5分鐘。

中藥保健2茶飲 緩解過敏性鼻炎

●補氣抗敏茶：準備黃耆6公克、黨蔘3公克、白芷3公克、生薑2片、紅棗2顆，並將所有材料用熱水沖泡約30分鐘，每次可飲用500-1000c.c.，適宜氣虛型過敏性鼻炎患者，有噴嚏鼻塞、鼻涕顏色透明、怕冷、疲倦、面色白困擾者。

●潤肺舒鼻茶：準備麥門冬3公克、辛夷3公克、薄荷3公克、魚腥草2公克，將所有材料熱水沖泡約30分鐘，每次可飲用500-1000c.c.，適宜化熱型過敏性鼻炎患者，如出現鼻塞、鼻涕顏色黃稠、鼻腔有臭味、口乾等症狀。

中醫師提醒，需依個別體質服用中藥處方調理，調養氣血，兼達到預防的效果。過敏把握季節時機，積極調養改善體質，多數過敏性鼻炎患者，皆可得到良好的治療效果。

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