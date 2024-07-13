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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》熟蛋更營養！「這樣煮」吸收率贏生蛋近5成

2024/07/13 20:45

營養師建議，吃雞蛋以熟蛋為主，相對來講更營養，也比較衛生健康；示意圖。（圖取自photoAC）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕補充營養少不了吃雞蛋，不過不同的烹飪方法營養吸收率其實有差！營養師劉怡里建議，成年人每天可以吃2到3顆完整雞蛋，攝取豐富營養。並有研究發現，吃生蛋營養吸收率僅有50%，而水煮蛋最高，能達到99%的吸收率，建議以吃熟蛋為主，相對衛生也比較健康。

蛋黃營養豐富 含葉黃素能顧眼

劉怡里在臉書粉專「劉怡里 營養師」PO出短片分享，她在診間常被問到雞蛋的正確吃法。她表示，吃全蛋相對來講，營養比較豐富；尤其是蛋黃，裡面有維生素A、D、E，還有葉黃素、玉米黃素，對眼睛和身體健康非常好，因此建議把蛋黃一起吃進去。

劉怡里進一步分享研究發現，一般的熟蛋像炒嫩蛋，蒸蛋、荷包蛋，它的吸收率都在80%以上，建議民眾還是以熟蛋為主，相對來講更營養，也比較衛生健康。另提醒減重族群，蛋吃太多的話一樣會肥胖，所以仍要酌量食用。

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