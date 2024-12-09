南市醫「智慧互聯」減救護員負擔 消局盼推廣全市責任醫院

南市消防局救護員只需拿平板掃瞄市立醫院電腦系統的QR-CODE，就能互聯快速取得送院患者的個資，免去手填18項個資的繁瑣程序。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院在今年8月初無償提供台南市府消防局救護人員使用「QR-CODE智慧互聯系統」，此系統可大幅減輕救護人員送傷、病患到市醫時需填寫患者18項個資的繁瑣程序負擔，提升緊急救護效率。同時，市醫也大方同意無償提供此互聯系統給消防局與其他救護責任醫院分享使用。

消防局長李明峯表示，會請衛生局協調全市13家責任醫院與消防局合作建置這套互聯系統，全面優化大台南的救護服務。9日上午，與消防業務團隊到市立醫院致贈感謝狀給醫院與協助建置的資訊公司。

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台南市府消防局長李明峯（左）致贈感謝狀給市立醫院，由醫院院長蔡良敏（右）代表接受。（記者王俊忠攝）

台南市立醫院院長蔡良敏表示，這套「QR-CODE智慧互聯系統」的開發初衷是為解決救護人員送患者到院後，仍需手動輸入患者18項表格個資的問題。起源是秀傳醫療體系總裁黃明和到急診巡視時，發現救護人員填個資之辛勞，而著手開發智慧互聯系統，透過智慧整合，將患者資訊由醫院端傳輸至消防局的緊急救護管理系統，救護員只需拿平板電腦掃瞄醫院電腦系統QR-CODE，即可完成資料匯入，節省救護員手填個資時間，有效降低人力成本。

李明峯說，很感謝台南市立醫院的協助，消防局每年接獲台南地區救護案有9萬多件，平均1天200多件，是消防救護工作重要的任務。其中，每年送往台南市立醫院的救護件數約8500件，如果每件減少救護員與醫護人員交接10分鐘，1年可省下近1400小時的時間，免除救護人員需一邊填寫到院後的資訊、一邊需看護患者的辛勞，可讓救護同仁有充足的時間準備面對下次的勤務，讓救護員可迅速完成救護勤務，提升整體救護效能。

台南市長黃偉哲表示，台南市致力推動數位治理，提升行政效率與市民生活品質，結合人工智慧、大數據及物聯網技術，會持續創新，打造更宜居、更智慧的台南，讓市民享受便利、安全的數位生活。

蔡良敏說，台南市醫一直致力於智慧醫療系統的建置，也是台南首家通過Himss 6級國際認證的醫療機構，展現市醫在醫療數位化與智慧服務上的用心與努力。這套「QR-CODE智慧互聯系統」整合醫院端與消防局的緊急救護管理系統，並無償提供消防局使用，提升救護效能。未來也會持續致力與在地機構攜手合作，為市民打造更便利、更高效率的醫療服務環境。

台南市立醫院無償提供台南市府消防局救救護人員使用「QR-CODE智慧互聯系統」，免去救護員每次需手填18項患者個資的繁瑣程序，受到消防局與市立醫院雙方肯定。（記者王俊忠攝）

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