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健康 > 杏林動態

豐原醫院義賣助獨老 熱心民眾32年來捐款逾百萬

2024/12/09 13:46

東豐獅子會長曾興廷等獅友們，長期贊助與豐原醫院共同辦理暖冬義賣活動。（豐原醫院提供）

東豐獅子會長曾興廷等獅友們，長期贊助與豐原醫院共同辦理暖冬義賣活動。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院今（9）日起至13日舉行關懷獨居長者愛心義賣活動，在愛心企業、醫院同仁、志工及民眾熱情參與下，義賣各式美食、生活日用品、全新的童鞋及9成新的小家電，募集物資多達上百種物品，所得將全數提供獨居老人服務，去年義賣所得有40餘萬元，希望今年能比去年更多。其中1名蔣先生默默捐款長達32年，累積達上百萬元。

豐原醫院院長李永恒頒發贊助義賣活動感謝狀，感謝捐贈社會福利基金年度累積達5萬元以上的民眾及單位，其中，蔣先生默默捐款長達32年，累積捐款已達百萬元以上，他表示，只要他還有一口飯吃，就會持續捐給需要的人，一直捐到他不能呼吸為止；長期贊助的東豐獅子會及共襄盛舉的國際同濟會台灣總會中B區，透過義賣活動有錢出錢，有力出力，讓更多社區民眾響應公益，讓愛蔓延。

在豐原醫院擔任清潔工作的曹小姐，是菲律賓華僑，因中文不好，工作上經常受到醫院同仁的幫忙，深感醫院同仁的溫暖對待，當聽到醫院愛心義賣的消息，二話不說，便將家中珍藏的手做布包捐出，自去年起共捐出近2百個手做布包，全數賣出，所得近2萬元。

豐原醫院志工張欽昭，從去年便開始為今年義賣作準備，在他的感昭下，許多知名企業紛紛捐贈現金、肉乾、童鞋、花蓮米、洗衣精等物資，甚至連友寺師姐也響應捐贈新社冬菇，想為獨居長者盡一份心力。

書法老師吳信蒼則號召多位書法老師現場揮毫，還有真材實料的年節瓜果，志工自製的韓國阿嬷泡菜，讓民眾提早感受到濃濃的年味，藉著人潮，透過有趣的有獎徵答，提供家庭暴力、兒少保護、性侵害防治及自殺預防宣導。另為遏止詐騙案件頻傳，政風室亦響應本次愛心義賣活動，現場舉行反詐騙有獎徵答，民眾除了盡一份愛心，也要學會保障自身財產安全。

除企業團體自發響應，醫院志工更積極邀約身邊親友加入做愛心行列，持續一週的義賣活動時間自上午9點到下午5點，邀請大家到豐原醫院大廳逛逛尋寶做愛心。

豐原醫院院長李永恒（中）與東豐獅子會、冠麗國際同濟會全體同仁合照，希望今年義賣所得更勝往年。（豐原醫院提供）

豐原醫院院長李永恒（中）與東豐獅子會、冠麗國際同濟會全體同仁合照，希望今年義賣所得更勝往年。（豐原醫院提供）

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