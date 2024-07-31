健康網》定時定量飲水增排尿次數 急性腎盂腎炎6自救

醫師指出，腎臟發炎狀態時，維持充足的休息，更該督促自己定時定量飲水，增加排尿次數，才能早日康復；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕腎臟是我們最重要的器官之一，一旦發炎，就有可能損害腎功能，讓身體的代謝系統出問題。急性腎盂腎炎自救6守則，包括：杜絕憋尿行為、保持私密處清潔、補充足夠營養、依循醫生治療用藥、維持充足的休息及補充水分排出尿液。

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文指出，平時的飲水量也許難以達到標準，不過處於發炎狀態時，維持充足的休息，更該督促自己定時定量飲水，增加排尿次數，才能早日康復！

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●杜絕憋尿行為：當腎臟已經處於發炎狀態，倘若還憋尿，就是將細菌留在發炎器官裡的行為！定時排尿，定時排出細菌以及炎性分泌物，才能幫助康復。



●保持私密處清潔：許多衛教都會提醒女性朋友，要特別注意會陰部清潔。不過戴醫師也要提醒男性朋友，若患上泌尿炎症時，也要更加留意包皮、尿垢的清潔，以免繼續成為細菌溫床。

●補充足夠營養：為身體加值維生素，是在發炎期間最大的幫助。以補充維生素C、維生素A以及維生素B1與B2為優先，像是芭樂、奇異果、菠菜、胡蘿蔔都是很好的選擇。

●依循醫生治療用藥：治療急性腎盂腎炎大多需要維持1-2週的時間，並且使用抗生素來對抗病毒。依循醫生的用藥指示完成療程，才能從持久戰役中獲勝。

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