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健康 > 杏林動態

捐款逾2億 杜元坤《初心不退》新書告白醫學與人文交織的生命

2025/04/11 12:31

杜元坤與南一中橄欖球隊隊員合影。（南一中提供）

杜元坤與南一中橄欖球隊隊員合影。（南一中提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕以醫者仁心完滿生命、以初心信念照亮世界的南一中傑出校友杜元坤，累積捐款已逾2億元，他發表個人新書《初心不退》，用實際行動詮釋「醫者，亦是教者、樂者、夢想實踐者」，鼓舞年輕人勇敢走上自己的初心之路。

現任義大醫院院長的杜元坤，是台南一中1978年畢業校友，也是第14屆校友傑出成就獎得主。「我要把人生變成科學的夢，然後再把夢變成現實」杜元坤以這句話，為自己的信仰與努力下註解。

他分享如何以創新手術方法「繞道策略」與「杜氏刀法」，大幅改善臂神經叢損傷治療成果，並透過AI技術分析手術失敗因，重新定義醫療效能，累計推動12次臂神經叢醫學革命，其中8次由他親自引領，堪稱台灣外科醫學的先鋒人物。

杜元坤引用德蕾莎修女的話「真正的奉獻不是拿出多餘的，而是捨出原本擁有的。」分享自己長年過著簡樸生活，將半數收入投入公益，累積捐款超過2億元。他強調，奉獻讓他找到真正的快樂，「最開心的時候，是看到別人笑。」

台南一中校長廖財固表示，杜元坤長年關懷教育，4年來捐助南一中橄欖球隊逾千萬，使球隊重燃生機，成功培育出50年來第1批國手，堪稱「南一中橄欖球重生之父」。

杜元坤院長9日返回母校南一中舉辦《初心不退》新書發表會。（南一中提供）

杜元坤院長9日返回母校南一中舉辦《初心不退》新書發表會。（南一中提供）

台南一中校長廖財固（左）致贈紀念品感謝傑出校友杜元坤（右）長期回饋母校。（台南一中提供）

台南一中校長廖財固（左）致贈紀念品感謝傑出校友杜元坤（右）長期回饋母校。（台南一中提供）

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