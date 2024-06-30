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健康網》精準醫療好遙遠？ 食藥署：核心概念為個人化治療

2024/06/30 10:12

精準醫療的核心概念是透過各種方式，以提供個人化治療；圖為情境照。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕同藥的藥物，會因為使用者年齡、體重不同而改變劑量，食藥署說明，透過種族、性別、生活環境，甚至是基因，來確定哪些治療方法對哪種病人最有效，從而提供個人化治療，這就是精準醫療的核心概念。

食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文表示，隨著基因檢測技術的進步，與建立基因資料庫，醫療人員能更準確地預測病人對治療的反應，節省嘗試的時間、金錢和健康成本。

食藥署以癌症治療為例，可以檢測病人癌細胞的生物標記，確認是否適合接受標靶治療，不僅節省了醫療支出，也使病人能即時接受有效治療。精準醫療甚至可以透過基因檢測，來預測未來可能發生的疾病，提前進行預防。

食藥署指出，目前精準醫療仍是一個持續發展中的新興醫療領域，高昂的檢測費用可能是當前的障礙，但隨著相關技術的發展，未來的應用範圍將會更廣泛。

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