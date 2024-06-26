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中年大叔挑戰「16蹲」變軟腳 「這類人」不要輕易嘗試
〔記者陳冠備／彰化報導〕網路最近超夯「16蹲舞步」，彰化縣一名中年男子在朋友起鬨下挑戰，但平時沒在運動的他，跳完隔日膝蓋變得腫痛，站起來走路竟當場「軟腳」，只好趕緊去找整復師診療。整復師蕭東岳表示，16蹲屬於高強度運動，建議跳前評估自己的肌力並暖身，平時不常運動者千萬不要隨便挑戰，以免膝蓋受傷。
田中東岳整復所整復師蕭東岳表示，近日一名年紀約40多歲，身材微胖的男子到診所復健，表示因為跟風跳「16蹲」，一開始跳完後沒異常，但是隔日膝蓋關節變得「卡卡的」，且有點腫痛，走路有點使不上力，所以來進行整復。
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蕭東岳說，初步了解後，該男子應該是跳16蹲前未做熱身，加上面子問題，強撐將16蹲全部做完，導致膝關節腫脹，且有明顯積水，因此要求他休息、不要再做激烈運動，並進行冰敷。
蕭東岳說，「16蹲」屬於快速起立、蹲下的高強度肌力運動，若平時沒運動習慣，或做好熱身者，貿然跳16蹲恐造成膝關節內半月板受損及十字韌帶撕裂，甚至髕腱等部位急性損傷的可能，對此他建議，所有的運動最好是循序漸進訓練，尤其高強度運動，從事前先評估自己的肌力，並一定要暖身，千萬不要急就章，造成運動傷害。
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