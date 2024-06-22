健康網》近的看不清是遠視還是老花？ 醫：年齡是關鍵

醫師指出，老花通常發生在40歲以上族群，尤其在閱讀細小字體時症狀更為明顯；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕遠視和老花都是近的東西看不清楚，那到底只是遠視，還是老花眼已經找上門了？五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文解釋兩者區別，遠視常見症狀為近距離物體模糊不清，常伴隨頭痛、疲勞、眼睛不適等；老花則是隨著年紀增長出現的視覺問題，通常發生在40歲以上族群，尤其在閱讀細小字體時症狀更為明顯。

老花通常出現在40歲以上民眾

遠視（Hyperopia）：是近距離物體看起來模糊不清，而遠處物體則較容易看清楚。會遠視的原因，是由於眼球過短，或者角膜至中央處凸出過多，而導致光線投影在眼睛後方的焦點，造成近物模糊的情況。

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遠視症狀：遠視者在讀書或用電腦的時候，常常會感到近距離的物體模糊不清。其他常見的症狀包括眼睛疲勞、頭痛、眼睛不適等。

老花眼：老花眼（Presbyopia）是隨著年齡增長而出現的視覺問題，主要表現為近距離視覺的下降，尤其是在閱讀細小字體，或者進行近距離工作時更為明顯。

老花症狀：老花的主要症狀是難以看清近距離的物體，需要將書本或者其他東西放得更遠才能看清楚。這種情況通常在40歲以上開始出現，隨著年齡的增長會逐漸加重。

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