男大生「睪丸腫如芒果大」竟是睪丸癌

▲朱朗軒醫師指出，該名男大生的右睪丸罹睪丸癌近9公分大，是正常睪丸體積的20多倍大。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

台中市1名20歲男大生去年發現右側睪丸逐漸變大，不痛不癢，直到睪丸大到近9公分，如芒果般大，走路卡卡，才被發家人發現帶去就醫，沒想到竟是罹患睪丸癌，幸好癌細胞未轉移，緊急摘除睪丸，並做預防性化療，恢復良好。

台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，男大生的左側睪丸正常約3公分，宛如荔枝般大，而右側睪丸直徑近9公分，如芒果大小，因睪丸癌指數高，因此摘除睪丸後送驗檢查，證實是罹患好發於青少年的精細胞與非精細胞混合型的睪丸癌，術後也進行預防化療，所幸左側睪丸完好，生育功能正常。

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▲朱朗軒醫師指出，男大生的左側睪丸正常，像荔枝大小，但右側罹睪丸癌近9公分大，宛如芒果般大。（記者蔡淑媛攝）

40歲以下好發 特別是青少年

朱朗軒表示，睪丸癌發生率為10萬分之1，好發於40歲以下，尤其是青少年，他提醒，睪丸癌會讓睪丸變大，但不痛不癢，容易讓人輕忽，曾有病人咳血就醫時，癌細胞已經轉移到肺部，也有病人出現背痛時才發現轉移到骨頭，這名男大生雖然睪丸癌很大，但癌細胞沒有轉移，很幸運。

朱朗軒說，常見睪丸變大原因包括急性副睪丸炎，睪丸會在2-3天內變很大，出現紅腫熱痛，會發燒、發炎，經抗生素治療後2-3週會慢慢變小；其次是陰囊水腫，是睪丸旁鞘膜膜積水，睪丸會慢慢變大，再來是睪丸癌。

他說，每個男性有2顆睪丸，即使切除1顆睪丸，只要另1顆睪丸是正常的，就不會影響生育功能。

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