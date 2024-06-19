肝臟移植服用免疫抑制劑 免疫功能下降視網膜病毒感染視力突0.1不到

為恭紀念醫院眼科醫師謝明潔為病人檢查眼睛；圖中病患非個案當事人。（為恭紀念醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕60歲陳姓男子因肝臟疾病接受肝移植，為了預防移植器官產生排斥反應，須長期服用免疫抑制劑，結果造成他免疫功能下降，導致視網膜受病毒感染，左眼視力突降至0.1不到，經前往苗栗縣頭份為恭紀念醫院就醫，透過藥物治療，目前左眼視力恢復到0.4。

為恭紀念醫院眼科醫師謝明潔表示，藥物雖可以治療疾病，但是若使用過量或自身的特殊體質，也有可能產生副作用。個案病患陳男因肝臟移植後須長期服用免疫抑制劑，其中的副作用即是增加感染風險，病毒感染對視力的影響十分嚴重，通常感染後預後情況不佳，經常導致永久性的視力損失，甚至併發其他嚴重後遺症，如視網膜剝離或眼球萎縮。

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謝明潔表示，所幸陳男即時就醫，經由新型視網膜檢測儀器檢查，並開立相關口服抗病毒藥物、輔以眼球內注射抗病毒藥物治療；經過反覆、長期、密切且持續追蹤、檢查及治療，陳男視力已從不到0.1進步至0.4。

為恭醫院表示，隨著醫學科技的不斷進步，各種檢查儀器設備也變得更加先進，醫院在去年引進醫學中心級的眼科檢查設備，提高了苗栗在地民眾的醫療服務品質，呼籲民眾若有任何突發性的視力問題，都應立即就醫，早期治療可以帶來更好的預後。

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