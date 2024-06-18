以為白內障 竟是糖尿病視網膜病變

50幾歲陳女糖尿病沒有控制好，竟發現眼底已呈現增殖型糖尿病視網膜病變，郭怡君醫師提醒，患者要從根本的血糖控制做起，避免造成眼睛失明。（部立新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕50幾歲陳女有「三高」已多年，因工作忙碌、飲食不正常，糖尿病沒有控制得很好，因視力問題，前往部立新營醫院求診，原以為 白內障，沒想到檢查後竟發現眼底已呈現增殖型糖尿病視網膜病變，且視網膜光學同調斷層掃描（OCT）呈現雙眼黃斑部水腫。

新營醫院眼科醫師郭怡君隨即幫患者安排眼底螢光血管攝影（FAG）送審玻璃體內抗新生血管藥物注射針劑，並讓患者接受視網膜雷射治療，避免糖尿病視網膜病變持續惡化。由於患者的糖化血色素高達9，提醒患者要從根本的血糖控制做起，避免失控的血糖造成眼睛失明。

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郭怡君說明，早期糖尿病視網膜病變大多自視網膜周邊開始，患者不一定有症狀，所以容易被輕忽，但此時是治療的黃金時期，醫師可以透過周邊視網膜雷射抑制新生血管繼續生長惡化，避免影響到中央視網膜區域；可惜的是，往往門診病人來就醫時，都已嚴重影響到視力了，除了中心黃斑部受影響，也可能有玻璃體出血及牽引性視網膜剝離，需要手術才能恢復部分視力，無法完全正常，嚴重的牽引性視網膜剝離除了做玻璃體清除術之外，也可能需要灌注矽油，搭配趴臥姿勢，希望視網膜能貼合得更好，所以病人術後也十分辛苦。

此外，新生血管性的青光眼也是常導致糖尿病患失明的原因，眼壓高讓患者飽受噁心嘔吐無法入睡的折磨。因此，控制好血糖是預防失明的重要方法，建議即使沒有症狀，也要定期讓眼科醫師做完整的檢查和評估。特別是準備懷孕或是懷孕的糖尿病婦女，妊娠期間會大幅增加糖尿病視網膜病變的風險，必須比未懷孕的病友更密集的追蹤。

郭怡君提醒，三高的比例比過去高，也有年輕化的趨勢，第一型糖尿病為胰島素依賴型糖尿病，主要是自體免疫問題，診斷後五年內要接受第一次的散瞳眼底檢查。第二型糖尿病為非胰島素依賴型糖尿病，往往在診斷的當下可能已經高血糖持續多年，建議診斷時就接受完整的散瞳眼底檢查。

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