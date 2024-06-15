全台糖尿病患逾250萬 基金會紀錄片記錄「胰島時光」

糖尿病患者所使用的血糖監測儀器持續變化，變得越來越方便攜帶。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕糖尿病是國人最常見的慢性病之一，而過去40年間，患者的檢測、治療、追蹤方式不斷改變，糖尿病關懷基金會近期首映紀錄片「胰島時光」，記錄相關演進過程。基金會執行長李弘元也指出，台灣每年仍新增超過15萬位的糖尿病患者、還有約有1成未獲得診斷，未來除預防與衛教外，也將持續爭取減少糖友的用藥限制。

糖尿病關懷基金會董事長蔡世澤指出，糖尿病的治療已經從早期單一醫師主導，發展到跨科別的整合照護，且不只在大醫院，患者在基層診所也能得到相同水準的照護，糖尿病衛教方面則將證照制度化並提供健保給付，再加上新藥、新科技的投入，得以減輕患者與照顧者負擔。

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蔡世澤說，糖尿病照護過程中的演進與發展，可說是台灣慢性疾病治療演進的縮影，也是本土醫療的一大亮點，為記錄這段過程，基金會拍攝「胰島時光」紀錄片，通過採訪79位醫師、衛教師、公衛學者、學會幹部、病友、家屬等，紀錄40多年來全島代表性醫院、診所的糖尿病照護演進史。

依據衛福部國人10大死因統計，糖尿病仍名列第6位，當年度造成每10萬人口中52.7人死亡，雖其排序有逐漸下降的趨勢，但死亡人數年增率仍達到7.3%。李弘元表示，目前台灣每年仍新增15到16萬名糖尿病患者，患者總數已超過250萬，後續如何加強預防與病友照顧，仍是重要議題。

此外，李弘元提到，粗估台灣約有1至2成的糖尿病患者仍未接受診斷，但近年來40歲以下年輕族群的糖尿病盛行率逐年增加，基金會持續呼籲具有肥胖、家族史、高血壓等風險因子的民眾提高警覺，尤其40歲以上國人應定期追蹤、檢測血糖，未來亦希望通過推動健保制度改進，幫助患者取得需要的藥物。

國衛院副院長許惠恒也強調，慢性疾病對全台的重要性不亞於癌症，尤其應該投入更多資源、加強糖尿病的照護，台灣已經進展到精準治療與衛教的新階段，若未來搭配精準醫學、基因醫學、大數據的運用，台灣在全世界的糖尿病領域，可以走出另一片天。

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