腸病毒就診攀升 南投縣衛生局提醒嬰幼兒有前兆速就醫

端午連假過後民眾感染腸病毒恐攀升，嬰幼兒有重症前兆儘速就醫。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕國內仍處腸病毒流行期，依據疾管署監測資料顯示，5月26日至6月1日門急診就診計1萬6729人次，較前一週1萬5456人次上升8.2%，尤其端午連假期間，民眾因出遊、拜訪親外出活動機會頻繁，恐增加腸疫毒感染機會，呼籲家中嬰幼兒有腸病毒前兆應儘速就醫，避免延誤成重症，錯過黃金治療期。

嬰幼兒若如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳等腸病毒重症前兆，要儘速就醫。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局指出，腸病毒傳染力強且不分年齡層皆有可能感染，惟成人感染腸病毒後通常無明顯症狀或症狀較輕微，容易疏於防護而將腸病毒傳染給家中嬰幼兒，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中幼兒在感染腸病毒後的7天內，家長與照顧者要特別注意病情變化，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即就醫。

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國內仍處腸病毒流行期，預防腸病毒應勤洗手。（南投縣政府提供）

衛生局表示，預防腸病毒應留意日常衛生習慣，酒精無法完全消滅腸病毒，洗手務必使用肥皂或洗手液，特別提醒民眾接觸嬰幼兒前應落實勤洗手好習慣，並謹記洗手575秘訣：包括洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」、洗手7字訣「內、外、夾、弓、大、立、完（腕）」，以及洗手5時機「用餐前、如廁後、擤鼻涕後、抱寶寶前、就醫前後」，才能有效預防腸病毒。

衛生局強調，感染腸病毒症目前並沒有特效藥，只能採取退燒、止咳、打點滴等支持療法，目前有腸病毒71型疫苗可接種，民眾可前往合約院所自費接種，相關問題可打衛生局防疫專線049-2220904洽詢。

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