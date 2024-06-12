健康網》染腸病毒吃4類食物快快好 布丁、剉冰也有效！

營養師表示，感染腸病毒出現發燒、喉嚨痛時可以吃冰品降溫，如布丁、奶酪等軟嫩食物都很適合，或自製水果、牛奶冰磚或剉冰等；示意圖。（圖取自photoAC）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內腸病毒疫情仍處流行期，且隨著氣候逐漸炎熱，腸病毒傳播風險也提升。營養師李婉萍指出，腸病毒常出現發燒嘔吐等症狀。分享4類能幫助患者康復的食物，像是質地好吞嚥的粥品類、微糖飲料或流質食物、天然果汁，並提到，發燒、喉嚨痛時可以吃冰品，具冰鎮降溫效果，如布丁、奶酪，或自製水果、牛奶冰磚或剉冰也都很不錯。

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文表示，感染腸病毒時，最忌諱沒食慾都不吃，可以針對症狀選擇好攝取吸收的食物，有吃才能恢復體力。

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4類食物1次看 粥品首選瘦肉粥

●食物選水分充足、質地好吞嚥的：粥品類都可以，首選瘦肉粥，記得煮爛一點，可以放涼或放點冰塊降溫再吃。

●帶點甜的微糖流質食物或飲料：像是微糖的豆漿、鮮奶、冬瓜茶、蘆筍汁等。

●冰品：冰鎮降溫，發燒、喉嚨痛時可吃。如布丁、奶酪等軟嫩食物都很適合；而自製水果、牛奶冰磚或剉冰也很不錯，優格因為比較酸則不建議這時吃。

●天然果汁：能促進食慾、多維生素C幫助復原。水分多的水果如西瓜、葡萄、芒果、蓮霧、哈密瓜，吃不下可以榨成果汁喝，補充熱量和營養素會讓身體好更快

少碰過鹹、乾硬食物和濃稠飲品

想要阻止腸病毒惡化，李婉萍也提醒有3種食物務必忌口：

●鹹食類：身體正在發炎的狀態，不宜再吃容易上火的食物，尤其是炸物和質地濃稠者。像鹹酥雞、糖醋排骨、土魠魚羹、花生堅果。

●點心類：餅乾、零食太乾，不好吞嚥對喉嚨痛更不利。

●飲品類：米漿甜又很濃稠，不適合腸病毒時喝，且較酸的飲品會刺激胃酸，若往上湧到喉嚨會更痛苦。

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