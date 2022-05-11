男子確診遭老媽「反鎖」 醫師視訊大吃一驚：最強霹靂手段

醫師蘇一峰今（11日）替一名年輕男病患視訊看診，意外發現男子遭媽媽反鎖。（圖取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷延燒，許多民眾開始運用視訊看診的方式，以降低移動過程中的染疫風險。台北市立聯合陽明醫院胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享，今（11日）透過視訊的方式替一名年輕男病患看診，問到要送藥到府還是到醫院領藥時，對方表示自家大門被媽媽反鎖，怕藥師進不來，引發網友熱議。

醫師蘇一峰在個人臉書發文表示，今天視訊替一名年輕男病患看診，問診後詢問要送藥到府還是到醫院領藥時，患者卻回應不確定，只見他說道，「我樓下大門被反鎖了，我怕藥師進不來。」

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蘇一峰困惑詢問：「你門被反鎖？」患者無奈解釋：「對啊，我媽怕我確診還跑出門，所以把門反鎖...我出不去。」蘇一峰接著關心：「那你吃什麼？」此時男子視線突然看向遠方，眼角彷彿有一抹淚光地回應，「我媽會送飯來」。

原來是患者媽媽擔心確診兒子偷跑出門，才將大門反鎖。這段對話讓蘇一峰哭笑不得，也大讚患者媽媽為「最強防疫媽媽的霹靂手段」並開玩笑表示，「祝病人早日康復重獲自由！」

底下網友留言回應「地表最強的動物就是媽媽！」、「媽媽太棒了！」、「虎媽無犬子。」也有網友捕捉到了照片中的蘇一峰，「患者一抹淚光，但看畫面，醫師好像有一抹微笑哦」。蘇一峰回：「絕對是誤會！」

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