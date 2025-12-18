限制級
李亞萍失智》自曝忘記毛小孩病逝多年 營養師推10大健腦食物
〔健康頻道／綜合報導〕資深藝人李亞萍自曝自己罹患失智症，正接受治療中，引發廣大粉絲關心。她日前與兒媳婦柔柔一同錄影節目時提到，不只記憶力明顯退化，甚至與別人聊天後都忘了剛才到底和誰說話，還忘記家裡的毛小孩多年前就病逝。有關預防失智症的飲食指引，營養師高敏敏曾建議民眾，不妨在日常飲食計畫融入10種「健腦食物」。
李亞萍日前與兒媳婦柔柔一同錄製JET的《命運好好玩》，她表示，自己現在分不清楚白天黑夜，某次4點多在家刷牙換衣服要出門，被提醒時間後才驚覺，當時她以為是下午4點。醫生表示，她出現失智失憶狀況，是因為自閉憂鬱影響，現在她已定期看醫生吃藥治療。
高敏敏曾於臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，預防失智怎麼吃才對，掌握這10種「健腦食物」：
●深綠色蔬菜：像菠菜、花椰菜每天來1份。
●各色蔬菜：彩椒、茄子、紅蘿蔔輪流吃，越繽紛越好。
●堅果類：每天吃一湯匙，核桃、杏仁都很讚。
●莓果類：首選藍莓，1週至少2次。
●豆製品：豆腐、豆漿這些非油炸豆類1週吃3次以上。
●全穀類：每天至少3份，像是燕麥、糙米、全麥麵包。
●雞肉：白肉比紅肉好，1週吃個2次以上。
●魚類：深海魚1週吃1次最理想，不吃魚也能用豆類補充蛋白質。
●橄欖油：炒菜、涼拌都推薦天天用。
●紅酒（少量）：每日可喝30－40cc，最多150cc（不喝酒的人不用勉強）。
